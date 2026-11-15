Pico y placa en Bogotá del 16 al 20 de noviembre 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles serán las restricciones de pico y placa, en suelo bogotano, para esta próxima semana con medida regional incluida.

Pico y placa en Bogotá | @SectorMovilidad

Inicia una nueva semana en territorio colombiano. Después del puente festivo, por cuenta de la Independencia de Cartagena, millones de personas vuelven a sus labores diarias en la capital Bogotá. Será importante con antelación tomar nota acerca de la restricciones vehiculares de pico y placa, una de las normas de mayor rigurosidad. A través de Claro Sports, conozca todo lo que debe saber al respecto:

Pico y placa en Bogotá del 16 al 20 de noviembre 2026: vehículos particulares

Lunes festivo, 16 de noviembre: aplica la medida de pico y placa regional en los corredores de ingreso a la ciudad (0, 2, 4, 6 y 8 de 12:00 m a 4:00 p.m., y después con 1, 3, 5, 7 y 9 entre 4:00 p.m. y 8:00 p.m. para volver a Bogotá).

aplica la medida de pico y placa regional en los corredores de ingreso a la ciudad (0, 2, 4, 6 y 8 de 12:00 m a 4:00 p.m., y después con 1, 3, 5, 7 y 9 entre 4:00 p.m. y 8:00 p.m. para volver a Bogotá). Martes, 17 de noviembre: transitarán placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

transitarán placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles, 18 de noviembre: transitarán placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

transitarán placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves, 19 de noviembre: transitarán placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

transitarán placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes, 20 de noviembre: transitarán placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa en Bogotá del 16 al 21 de noviembre 2026: taxis

El asunto es diferente para los taxis, ya que no podrán transitar en cada día dos dígitos por terminación. Así queda para esta semana:

Lunes festivo, 16 de noviembre: no aplica.

no aplica. Martes, 17 de noviembre: no pueden transitar las placas terminadas en 1-2

no pueden transitar las placas terminadas en 1-2 Miércoles, 18 de noviembre: no pueden transitar las placas terminadas en 3-4

no pueden transitar las placas terminadas en 3-4 Jueves, 19 de noviembre: no pueden transitar las placas terminadas en 5-6

no pueden transitar las placas terminadas en 5-6 Viernes, 20 de noviembre: no pueden transitar las placas terminadas en 7-8

no pueden transitar las placas terminadas en 7-8 Sábado, 21 de noviembre: no pueden transitar las placas terminadas en 9-0

Pico y placa en Bogotá del 16 al 20 de noviembre 2026: vehículos especiales o placa blanca

El funcionamiento de esta restricción para el transporte especial, identificado por placa utilitaria (blanca), es el mismo de los taxis. Por eso podrá guiarse desde los turnos para los vehículos amarillos.

Excepciones al pico y placa en Bogotá

No es necesario que las motocicletas acaten la restricción. Los vehículos eléctricos e híbridos también están exentos temporalmente. Hay automotores de emergencia, transporte de personas en condición de discapacidad y prensa que pueden hacer un trámite con antelación para ser exonerados, o de lo contrario, podrá pagar el pico y placa solidario para no ser objeto de infracción.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

El comparendo actual corresponde a 15 salarios mínimos legales vigentes, que a la fecha son $875.452 pesos colombianos. La consecuencia más incómoda es la inmovilización del vehículo, pues deberá ser trasladado a patios. Eso le genera un costo extra por grúa, parqueadero y todo el tiempo para completar los trámites.

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