SEP: ¿Cuándo inician las vacaciones de invierno 2026 y cuándo es el regreso a clases?

La Secretaría de Educación Pública confirmó las fechas del descanso decembrino para preescolar, primaria y secundaria, así como el regreso a clases en enero

La SEP confirmó las vacaciones de invierno 2026 | Claro Sports

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó las fechas de las vacaciones de invierno correspondientes al ciclo escolar 2026-2027, uno de los periodos de descanso más esperados por estudiantes y familias en México. De acuerdo con el calendario oficial, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán 19 días consecutivos sin clases, debido a que el receso decembrino se combinará con dos fines de semana y una suspensión de labores docentes por el Día de Reyes. Con ello, las actividades escolares se reanudarán durante la primera semana de enero de 2027.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno en México 2026? Esto dice la SEP

Las vacaciones de invierno 2026 comenzarán oficialmente el lunes 21 de diciembre y terminarán el martes 5 de enero de 2027, según el calendario escolar publicado por la SEP. Este periodo comprende 16 días naturales y aplica para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria de las 32 entidades federativas del país.

Aunque el descanso comenzará formalmente el 21 de diciembre, el último día de clases de 2026 será el viernes 18 de diciembre. Esto permitirá que los estudiantes aprovechen también el sábado 19 y domingo 20, antes del inicio del periodo vacacional. De esta manera, las familias contarán con un fin de semana adicional para organizar sus actividades de Navidad y Año Nuevo.

El calendario escolar 2026-2027, publicado por la SEP el 15 de julio de 2026, contempla 185 días efectivos de clases para educación básica. El ciclo comenzó el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027. Además de las vacaciones de invierno, el documento establece suspensiones de labores docentes, sesiones del Consejo Técnico Escolar y un segundo periodo vacacional durante marzo y abril.

La dependencia también estableció que el miércoles 6 de enero de 2027 habrá suspensión de labores docentes, fecha que coincide con la celebración del Día de Reyes. Aunque esta jornada no forma parte de los 16 días naturales de vacaciones oficiales, permitirá que los alumnos permanezcan un día más en casa antes de retomar sus actividades escolares.

¿Cuánto duran las vacaciones de invierno 2026 y cuándo es el regreso a clases?

Al considerar los fines de semana y la suspensión del 6 de enero, los estudiantes de educación básica disfrutarán de 19 días consecutivos sin clases, desde el sábado 19 de diciembre de 2026 hasta el miércoles 6 de enero de 2027. El descanso incluye las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, por lo que las actividades escolares se reanudarán después de estas festividades.

El regreso a clases está programado para el jueves 7 de enero de 2027, cuando los estudiantes deberán presentarse nuevamente en sus planteles para continuar con el ciclo escolar. Esta fecha fue confirmada por la SEP y se encuentra establecida en el calendario oficial, por lo que no será necesario esperar hasta el lunes siguiente para reanudar las actividades académicas.

Es importante señalar que estas fechas corresponden exclusivamente al calendario de educación básica, ya que instituciones de nivel medio superior y superior, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), cuentan con calendarios académicos propios. Por esta razón, sus periodos vacacionales y fechas de regreso pueden ser diferentes a los establecidos por la SEP para preescolar, primaria y secundaria.

Por último, aunque el calendario escolar tiene aplicación nacional, las autoridades educativas locales pueden autorizar ajustes cuando existan circunstancias que justifiquen modificaciones, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Secretaría de Educación Pública. Por ello, se recomienda a madres, padres de familia y tutores consultar los avisos de cada plantel para confirmar cualquier cambio relacionado con el regreso a clases.