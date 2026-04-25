Ola de calor en México también azota a tus mascotas: cómo cuidar a perros y gatos ante temperaturas extremas

Más de 20 estados superarán los 40°C y el riesgo de golpe de calor en mascotas aumenta durante el cierre de abril

Recomendaciones para el cuidado de tus mascotas durante la ola de calor | Reuters

El calor extremo ya domina gran parte del país. Entre el 25 y el 30 de abril, el territorio mexicano atravesará uno de los episodios más intensos del año, con temperaturas que alcanzan hasta 45°C en múltiples entidades, en un escenario que se mantendrá activo varios días.

El impacto se extiende al entorno doméstico. Las mascotas, especialmente perros y gatos, enfrentan un riesgo directo por su limitada capacidad para disipar el calor, lo que puede derivar en cuadros graves en lapsos cortos si no se ajustan sus condiciones de cuidado.

La combinación de calor prolongado, superficies urbanas calientes y espacios cerrados obliga a replantear hábitos diarios. La prevención no es puntual: requiere atención constante durante toda la duración de la ola térmica.

¿Qué temperaturas se pronostican en México por la ola de calor? Del 25 al 30 de abril

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional contempla valores de entre 40 y 45°C en diversos estados del país. Entre las entidades con mayor intensidad térmica se encuentran Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde el calor se mantendrá de forma sostenida durante varios días.

En otras zonas, como Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Aguascalientes, las temperaturas se ubicarán entre 35 y 40°C, mientras que en el Valle de México se esperan máximas de 30 a 35°C. Aunque estas cifras son menores, no eliminan el riesgo, particularmente en entornos urbanos donde el calor se acumula.

El fenómeno convive con otros sistemas. Se prevén lluvias aisladas en Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas, además de rachas de viento de hasta 70 km/h en el norte, asociadas a una línea seca que afecta a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este contraste no reduce el calor, pero sí complejiza las condiciones ambientales.

¿Ola de calor también afecta a perros y gatos? Síntomas principales

El golpe de calor en mascotas se presenta cuando la temperatura corporal se eleva sin posibilidad de regulación. A diferencia de los humanos, perros y gatos no cuentan con un sistema eficiente de sudoración, por lo que dependen del jadeo como mecanismo principal para disipar el calor.

Los primeros signos suelen incluir jadeo excesivo y salivación constante. Conforme la condición avanza, pueden aparecer síntomas como debilidad, vómito o desorientación, lo que indica un nivel más severo de afectación y requiere atención inmediata.

Existen factores que incrementan el riesgo. Razas braquicéfalas como bulldog o bóxer presentan mayores dificultades para regular su temperatura debido a su estructura respiratoria, mientras que animales de edad avanzada tienen menor capacidad de adaptación ante cambios térmicos.

Uno de los escenarios más peligrosos es el interior de un automóvil. Un vehículo expuesto al sol puede alcanzar temperaturas cercanas a los 70°C en pocos minutos, lo que genera condiciones letales incluso en lapsos muy cortos.

¿Cómo cuidar de tus mascotas ante la ola de calor?

El punto de partida es la hidratación. El acceso constante a agua fresca es una medida básica pero determinante. Mantener a las mascotas en espacios con sombra y buena ventilación reduce significativamente el riesgo de sobrecalentamiento durante el día.

Las salidas deben planearse en horarios de menor intensidad solar. Evitar paseos entre las 10:00 y las 16:00 horas disminuye la exposición directa al calor, además de prevenir lesiones en las patas causadas por superficies calientes.

En caso de calor acumulado, es recomendable utilizar agua tibia o toallas húmedas para ayudar a reducir la temperatura corporal de forma gradual. También se debe limitar el ejercicio físico durante las horas más calurosas y optar por una alimentación ligera.

Si se presentan síntomas, la intervención debe ser inmediata. Trasladar a la mascota a un lugar fresco, iniciar un proceso de enfriamiento progresivo y acudir con un veterinario son acciones clave para evitar complicaciones graves.

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