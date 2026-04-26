Diego Cocca reconoce a sus dirigidos tras triunfo ante América

Asegura que el equipo dio un golpe de autoridad en el fútbol mexicano tras conseguir el triunfo en el Estadio Azteca. Aplaudió también el nivel de los jóvenes

Atlas cerró el torneo con una victoria ante América y aseguró su lugar en la Liguilla del Clausura 2026. Tras el encuentro, Diego Cocca destacó el resultado como parte de un proceso que, según explicó, se construyó a lo largo del campeonato y que permitió al equipo cumplir el objetivo planteado desde el inicio.

“La verdad es que es un premio, primero para mis jugadores, mi cuerpo técnico, jugadores, directiva… nos propusimos entrar a la Liguilla y tuvimos todos los partidos en posición de liguilla”, expresó el técnico. Cocca señaló que el equipo se mantuvo en crecimiento durante el torneo y valoró el cierre del campeonato: “En el último partido dimos un golpe de autoridad, podíamos ganar el partido… cumplimos el objetivo, ahora a festejar una noche y la semana que viene pensar en lo que viene”.

El entrenador también abordó el futuro de la plantilla y la posible salida de algunos jugadores. Reconoció que existen factores fuera de la cancha que pueden influir en la continuidad del grupo, aunque dejó claro en qué se enfoca el equipo. “Hemos hablado mucho con los jugadores, no depende de nosotros la venta… lo que sí dentro de la cancha, seguramente vendrán cosas mejores, nos concentramos en eso”, explicó.

Cocca insistió en que el crecimiento del equipo no se limita a un solo resultado, sino a lo mostrado durante todo el semestre. “Nuestro objetivo es crecer, no es fácil crecer… comenzamos con dudas y terminamos ganando, esperemos seguir creciendo”, comentó, al referirse a la evolución que ha tenido el Atlas en el torneo.

Sobre la participación en la Liguilla, el técnico destacó la experiencia que representa para varios jugadores del plantel. “Tenemos jóvenes, están viviendo por primera vez pelear una Liguilla… hace tres años y medio que no jugábamos una Liguilla, estamos de vuelta reinventándonos”, afirmó, al tiempo que señaló que el proceso aún continúa.

Finalmente, Cocca habló sobre la confianza dentro del grupo y el trabajo realizado desde la pretemporada. “La cabeza es importante, la relación con el grupo es importante… confiaba en los jugadores, en mí, construimos lo que estamos haciendo”, dijo. Además, dejó claro que el equipo mantiene sus aspiraciones abiertas: “Todavía no hay techo, vamos a llegar a lo máximo que podamos”.

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