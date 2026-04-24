Adiós lluvias, hola onda de calor en la CDMX; pronostican hasta 32 grados para estos días

Autoridades alertan por onda de calor en CDMX con altas temperaturas y radiación solar del 25 al 30 de abril

Nueva onda de calor llegará a la CDMX | Reuters

La Ciudad de México se prepara para enfrentar un incremento en las temperaturas durante los próximos días, de acuerdo con los avisos emitidos por autoridades capitalinas. Este fenómeno se presentará con condiciones que incluyen radiación solar elevada y otros efectos asociados al clima seco.

El aumento del calor responde a la presencia de un sistema atmosférico que impide la formación de nubes y mantiene el aire caliente concentrado cerca de la superficie. Esta situación puede extenderse por varios días y representa un riesgo para la salud, especialmente en sectores vulnerables.

¿Cuándo empieza la onda de calor en la CDMX y cuánto tiempo azotará a la capital?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la onda de calor en la Ciudad de México comenzará el sábado 25 de abril. Se prevé que este fenómeno se mantenga hasta el jueves 30 de abril en la mayor parte del territorio capitalino.

Durante este periodo, las condiciones estarán marcadas por la ausencia de lluvias y la presencia constante de radiación solar. Este tipo de sistema climático se caracteriza por actuar como una barrera que impide la dispersión del calor, lo que prolonga su efecto durante varios días consecutivos.

¿Qué temperaturas se esperan en la CDMX durante los próximos días? Este es el pronóstico

Las autoridades señalaron que las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 y los 32 grados centígrados en distintas zonas de la ciudad. Además del incremento térmico, se esperan niveles elevados de radiación ultravioleta y posibles tolvaneras.

Estas condiciones se generan debido a la falta de nubosidad, lo que permite que los rayos solares impacten de manera directa sobre la superficie. Como resultado, el ambiente se mantiene caliente durante gran parte del día.

¿Cómo cuidarse de la onda de calor en la CDMX? Protección Civil hace estas recomendaciones

Ante este escenario, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos a la salud durante la onda de calor. Entre las principales medidas se encuentra evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas de mayor intensidad.

También se sugiere utilizar bloqueador solar, lentes de sol, así como gorra o sombrero para reducir el impacto de la radiación. Mantener una hidratación constante es otra de las acciones recomendadas, junto con el uso de ropa ligera.

Las autoridades también indicaron evitar el consumo de alimentos en la vía pública, debido a que las altas temperaturas aceleran su descomposición. Finalmente, se pidió prestar atención a grupos como niñas, niños, personas mayores y mascotas, quienes pueden ser más susceptibles a los efectos del calor.

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