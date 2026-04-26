Mohamed pone los pies en la tierra tras goleada de Toluca

El técnico escarlata celebra el triunfo ante León, pero enciende las alarmas por bajas y falta de plantel completo

La escuadra del Toluca firmó una actuación contundente este sábado al golear al León, resultado que no solo significó el fin de una racha negativa de cinco partidos sin conocer la victoria, sino también un impulso importante en la tabla general del Clausura 2026.

Con este triunfo, los Diablos Rojos alcanzaron las 30 unidades, lo que les permite ubicarse en la cuarta posición del torneo. Además, de manera momentánea, se colocan como líderes de la tabla anual, a la espera de lo que haga Cruz Azul en el último compromiso de la fase regular, lo que podría modificar su posición final.

Al término del encuentro, el director técnico Antonio Mohamed compareció ante los medios y se mostró satisfecho por el desempeño de su equipo tanto en el resultado como en el funcionamiento dentro del campo. Sin embargo, evitó profundizar en el peso de los números conseguidos hasta el momento, dejando claro que lo más importante es el rendimiento colectivo. “Muy buenas sensaciones. Después, lo demás son estadísticas”, señaló de manera directa.

En otro de los temas que rodean al club, Mohamed fue cuestionado sobre la solicitud que realizaron Toluca y Tigres para contar con sus jugadores convocados a selección durante las semifinales de la Concachampions. El estratega explicó que aún no existe una postura oficial por parte de la Liga, aunque dejó en claro que el equipo está preparado para cualquier resolución. “Aceptaremos lo que decidan, como hemos aceptado todo lo que ha pasado esta semana. Que sea lo mejor, nosotros estamos preparados”, comentó.

En cuanto al plantel, el técnico destacó el debut de Erick Orta, quien dejó buenas sensaciones en su primera aparición, al tiempo que reconoció las dificultades que ha enfrentado el equipo debido a las ausencias recientes. Las lesiones, como la de Eduardo Virgen, y la expulsión de Antonio Briseño han mermado las opciones del cuerpo técnico, obligando a realizar ajustes constantes en la alineación.

“(Orta) lo hizo muy bien. Y sobre las lesiones y expulsiones que tenemos, jugaremos con lo que tenemos: cada vez somos menos, pero bueno, los que están están con todo, son de fierro”, expresó Mohamed, dejando ver la preocupación por la reducción del plantel disponible.

Finalmente, el estratega argentino señaló que aún no tiene claridad sobre la recuperación de los defensores Federico Pereira y Luan García, quienes se encuentran fuera de actividad desde hace un par de semanas. Ambos jugadores continúan en proceso de rehabilitación, por lo que su presencia en los próximos compromisos sigue siendo una incógnita. “Cuando estén, estarán; los estamos esperando, y si no, jugarán los que están”, concluyó.

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