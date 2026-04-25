¿Por qué explotó el reactor de Chernóbil en 1986 y cuáles fueron las consecuencias?

La explosión afectó a gran parte de Ucrania, Belarús y Rusia, exponiendo a millones de personas a la radiación. Hoy en día, las consecuencias siguen presentes

La ciudad de Prypiat, abandonada por lo sucedido en Chernobyl | Reuters

El 26 de abril de 1986, un accidente ocurrido en la central nuclear de Chernóbil, ubicada en la entonces Unión Soviética, causó una de las peores tragedias nucleares de la historia. Los operadores de la planta realizaban un experimento para evaluar cómo el reactor podría mantenerse operativo en caso de un corte de corriente eléctrica. La idea era comprobar si la turbina de la planta podía generar suficiente energía para mantener los sistemas de seguridad. Sin embargo, una serie de errores en la operación del reactor y un fallo de diseño provocaron una explosión masiva.

El experimento se llevó a cabo con el reactor operando a potencias bajas, lo que generó un envenenamiento por xenón-135, reduciendo la capacidad del reactor para generar energía. Los operadores, en un intento de solucionar el problema, decidieron extraer manualmente las barras de control, lo que dejó al reactor en una situación muy inestable. Esta inestabilidad causó un aumento repentino de la potencia en el reactor, superando los límites de diseño. Primero, una explosión de vapor provocó grietas en el reactor, y poco después, una segunda explosión, más fuerte, liberó una gran cantidad de material radiactivo al medio ambiente.

¿Cuáles fueron las consecuencias de la explosión en Chernóbil que hoy siguen presentes?

El desastre de Chernóbil tuvo efectos devastadores que se sienten hasta hoy. La explosión liberó una nube radiactiva que afectó a gran parte de lo que hoy son Belarús, Ucrania y Rusia, exponiendo a más de 8 millones de personas a niveles peligrosos de radiación. Inicialmente, las autoridades soviéticas no informaron adecuadamente sobre la magnitud del accidente, lo que agravó las consecuencias. En 1990, el gobierno soviético aceptó ayuda internacional, y desde entonces, la comunidad mundial ha estado trabajando para mitigar los efectos de la catástrofe.

Las secuelas incluyen enfermedades relacionadas con la radiación, como cánceres de tiroides, entre otros problemas de salud, y la constante necesidad de supervisión de la zona afectada. En 1991, la ONU creó el Fondo Fiduciario para Chernóbil y comenzó a implementar diversos programas de ayuda. Aunque los esfuerzos han sido considerables, aún quedan muchas áreas de trabajo, como la recuperación ambiental y el apoyo a las comunidades afectadas.

¿Dónde es Chernóbil y el día del accidente a qué país pertenecía?

Chernóbil se encuentra en lo que hoy es Ucrania, en una zona cerca de la frontera con Bielorrusia. En el momento del accidente, Chernóbil formaba parte de la Unión Soviética, que se desintegró en 1991, dejando a Ucrania como uno de los países independientes surgidos de su colapso. El área de Chernóbil sigue siendo uno de los sitios más afectados por la radiactividad, y su zona de exclusión permanece deshabitada debido a los niveles de contaminación.

A pesar de los esfuerzos por limpiar la zona, la región sigue siendo un recordatorio del impacto a largo plazo de los accidentes nucleares. En 2016, la Asamblea General de la ONU designó el 26 de abril como el Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil, reconociendo que las consecuencias persisten hasta el día de hoy y que las comunidades aún enfrentan desafíos relacionados con la recuperación y el desarrollo sostenible.

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