Contingencia Ambiental Fase 1 hoy en la CDMX: ¿Habrá Doble Hoy No Circula el domingo 26 de abril?

Autoridades activan Fase 1 por ozono tras niveles críticos; restricciones vehiculares y medidas en el Valle de México

Se activa la fase 1 de la Contingencia Ambiental | Reuters

La Fase 1 de contingencia ambiental fue activada este sábado 25 de abril en la Zona Metropolitana del Valle de México. La medida responde a niveles elevados de ozono que alcanzaron un punto crítico durante la tarde, lo que obligó a implementar acciones inmediatas para reducir la exposición de la población y limitar la emisión de contaminantes.

El registro máximo de 163 partes por billón se detectó en la estación FES Acatlán, en Naucalpan, Estado de México. Este nivel se ubica dentro del rango de muy mala calidad del aire, lo que implica riesgos directos para la salud, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Ante este escenario, las autoridades ambientales activaron protocolos que incluyen recomendaciones sanitarias, restricciones a la movilidad y reducción de emisiones en distintos sectores. Entre las medidas más relevantes destaca la posible aplicación del Doble Hoy No Circula para el domingo 26 de abril, dependiendo de la evolución de las condiciones atmosféricas.

¿Por qué se activó la Contingencia Ambiental Fase 1 este sábado 25 de abril en el Valle de México?

La contingencia se activó debido a la combinación de factores meteorológicos y ambientales que favorecieron la acumulación de ozono. Un sistema anticiclónico se ha mantenido sobre el centro del país durante al menos cuatro días, generando estabilidad atmosférica y limitando la dispersión de contaminantes en el aire.

A esta condición se sumó una radiación solar intensa y sostenida durante la jornada, lo que aceleró las reacciones químicas responsables de la formación de ozono. Además, el inicio de una onda de calor en la región elevó las temperaturas, lo que contribuyó a una mayor concentración de contaminantes en el ambiente.

El resultado fue una rápida acumulación de ozono en la atmósfera, alcanzando niveles que obligaron a activar la Fase 1. Este protocolo tiene como objetivo reducir la exposición de la población y frenar la generación de contaminantes en el corto plazo.

¿Qué medidas debe tomar la población para cuidarse de la Contingencia Ambiental?

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, periodo en el que se registran los picos más altos de contaminación. Esta indicación es especialmente importante para personas vulnerables, quienes pueden presentar afectaciones respiratorias con mayor facilidad.

También se sugiere suspender eventos deportivos, culturales o recreativos en exteriores durante ese mismo horario. En caso de permanecer en casa, se recomienda mantener ventanas cerradas en momentos de alta concentración de contaminantes y evitar fumar en espacios cerrados.

En el ámbito cotidiano, se pide reducir el uso de productos que generen emisiones, como aerosoles, pinturas o solventes. Además, se promueve el trabajo a distancia, la reducción de traslados y prácticas como cargar gasolina en horarios específicos para disminuir la liberación de vapores contaminantes.

Doble Hoy No Circula este domingo 26 de abril: ¿Qué autos no podrán salir si se mantiene?

Como parte de las medidas de la Fase 1, se contempla la aplicación del Doble Hoy No Circula para el domingo 26 de abril, en un horario de 5:00 a 22:00 horas. Esta restricción busca reducir significativamente el número de vehículos en circulación para limitar las emisiones.

De mantenerse la contingencia, no podrán circular los vehículos con holograma 2, así como los de holograma 1 con terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0. También estarán restringidos los autos con holograma 0 y 00 que tengan engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6.

La medida incluye a vehículos sin holograma, foráneos o con permisos temporales, que serán tratados bajo las mismas condiciones que los de holograma 2. Además, el 50% de las unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca, con matrícula par, deberán suspender actividades.

Quedan exentos de estas restricciones las motocicletas, así como los vehículos eléctricos e híbridos, además de unidades destinadas a servicios de emergencia o transporte esencial.

¿Cuánto cuesta la multa por no respetar el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El incumplimiento del programa Hoy No Circula implica una sanción económica que va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En términos monetarios, esto equivale aproximadamente a una multa de entre 2,000 y 3,000 pesos.

Además del pago de la sanción, las autoridades pueden aplicar la inmovilización del vehículo, lo que implica el traslado al corralón y la generación de costos adicionales para su liberación. Esta medida busca reforzar el cumplimiento del programa en escenarios de alta contaminación.

Por ello, es fundamental que los conductores revisen con anticipación si su vehículo está sujeto a las restricciones vigentes. El respeto a estas disposiciones no solo evita sanciones, sino que contribuye directamente a la reducción de contaminantes en momentos críticos para la calidad del aire.

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