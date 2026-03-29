Marruecos vs Paraguay, en vivo la transmisión del partido amistoso por Claro Sports

La selección marroquí continúa con sus duelos ante rivales sudamericanos, ahora, ante La Albirroja

Claro Sports trae para ti el Marruecos vs Paraguay. | Claro Sports.

La Fecha FIFA de marzo, última antes del Mundial, presenta un duelo atractivo entre Marruecos y Paraguay, dos selecciones que afinan detalles rumbo a la máxima competencia del fútbol celebrada cada cuatro años. El encuentro, mismo que tiene elementos muy atractivos para el aficionado, se disputará en Lens, Francia, con transmisión disponible para el público latinoamericano a través de la multiplataforma de Claro Sports.

La selección marroquí continúa su preparación ante rivales sudamericanos, ahora frente a La Albirroja, en un partido que servirá como parámetro para medir su nivel competitivo. Tras su empate (1-1) ante Ecuador, el conjunto africano busca corregir aspectos ofensivos y mantener la solidez que lo llevó a ser semifinalista en Qatar 2022.

Por su parte, Paraguay llega con confianza luego de vencer a Grecia (1-0), resultado que respalda el proceso encabezado por Gustavo Alfaro. El equipo sudamericano ha recuperado orden defensivo y suma talento joven que le permite competir con selecciones de alto nivel internacional.

Este enfrentamiento representa una prueba importante para ambos conjuntos, que buscan consolidar su estilo de juego y evaluar variantes de cara al Mundial 2026. Con figuras destacadas en ambas plantillas, el partido promete intensidad y un ritmo competitivo en territorio europeo.

¿Cuál es la situación de Marruecos y Paraguay de cara a este partido?

Marruecos llega tras empatar 1-1 ante Ecuador en un duelo exigente, donde mostró orden táctico pero también áreas de mejora en la definición. El técnico Mohamed Ouahbi ha aprovechado la Fecha FIFA para rotar jugadores, aunque mantiene una base sólida con nombres como Achraf Hakimi y Brahim Díaz.

El conjunto africano destaca por su disciplina defensiva y velocidad en transiciones, pero necesita mayor contundencia en el último tercio. Este partido será clave para recuperar su capacidad ofensiva y afinar su funcionamiento colectivo.

Paraguay, en cambio, arriba con un impulso positivo tras vencer 1-0 a Grecia. Bajo la dirección de Gustavo Alfaro, el equipo ha retomado su identidad defensiva, complementada con el talento de jugadores como Julio Enciso y Miguel Almirón, quienes aportan creatividad y dinamismo.

Marruecos vs Paraguay, en vivo por Claro Sports: ¿Cómo y dónde ver la transmisión online?

El partido entre Marruecos y Paraguay podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports, que ofrecerá la transmisión para Latinoamérica mediante sus plataformas digitales.

Los aficionados podrán seguir el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV a través del sitio web y la aplicación oficial de Claro Sports, donde se ofrecerá cobertura completa del amistoso internacional. La transmisión también estará disponible en televisión de paga y el canal de YouTube de Claro Sports, con acceso al streaming para México.

¿A qué hora empieza el Marruecos vs Paraguay partido amistoso de la Fecha FIFA?

El encuentro entre Marruecos y Paraguay se disputará el martes 31 de marzo en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México. El duelo tendrá como sede el Estadio Bollaert-Delelis en Lens, Francia, escenario que recibirá a ambas selecciones en esta fase de preparación rumbo al Mundial 2026.

Antecedentes y últimos resultados del Marruecos vs Paraguay

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta al 27 de septiembre de 2022, cuando empataron 0-0 en un partido amistoso disputado en España. Fue un encuentro cerrado, con pocas oportunidades claras de gol.

En cuanto a su actualidad, como ya se mencionó, Marruecos viene de igualar 1-1 ante Ecuador, mientras que Paraguay llega tras imponerse 1-0 a Grecia. Ambos resultados reflejan el momento competitivo de dos equipos que buscan consolidarse de cara a la próxima Copa del Mundo.

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