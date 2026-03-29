Aprobados y reprobados de México vs Portugal: orden defensivo y dudas en ataque

México empata 0-0 con Portugal; destaca solidez defensiva, pero preocupa la falta de gol y control en mediocampo rumbo al Mundial 2026

Las actuaciones a destacar de los jugadores del Tri | Imago7

México dejó sensaciones encontradas tras el empate 0-0 frente a Portugal en la reapertura del Estadio Azteca en un amistoso que sirvió como examen serio rumbo al Mundial de 2026. El equipo de Javier Aguirre logró sostener el cero ante un rival de mayor posesión y mejor circulación, pero otra vez quedó a deber en generación y pegada, dos puntos que siguen abiertos cuando falta poco para la Copa del Mundo.

El resultado permite rescatar algunas actuaciones individuales y exhibe fallas que pesaron en el desarrollo del encuentro. Portugal dominó más tiempo la pelota, México resistió con orden por lapsosy compitió de manera razonable con una de las candidatas al título en verano.

Aprobados de México ante Portugal

Tala Rangel fue uno de los jugadores más confiables. No tuvo una carga excesiva de trabajo, pero respondió cuando fue exigido y mostró seguridad en momentos clave. Aunque registró algunos errores en despejes, mantuvo la concentración y cumplió con una actuación sólida.

Álvaro Fidalgo destacó por su participación en el primer tiempo, siendo el eje del juego ofensivo del equipo en su debut. Su movilidad y capacidad para asociarse lo convirtieron en el futbolista más influyente en la construcción de jugadas. En esa misma línea, Brian Gutiérrez aportó dinamismo con conducciones que rompieron líneas y generaron peligro, por lo que su salida afectó el ritmo del equipo.

El mediocampista de Chivas tuvo una buena participación | Imago7

La defensa central formada por Johan Vásquez y César Montes ofreció una actuación firme y ordenada. Ambos mostraron autoridad para contener los intentos de Portugal, con buena lectura de juego y solidez en los duelos. Por su parte, Israel Reyes tuvo un desempeño destacado por la banda derecha, con buena labor defensiva y salida de balón, pese a una desatención puntual que casi termina en gol.

Reprobados de México ante Portugal

Obed Vargas quedó a deber en el mediocampo al mostrar falta de ritmo e imprecisiones en la distribución. Sus dudas en la salida de balón afectaron la fluidez del equipo y facilitaron la presión rival en distintos momentos del partido.

Charly Rodríguez y Erick Sánchez tampoco lograron cumplir con las expectativas tras su ingreso. Charly cometió errores en pases en campo propio que derivaron en oportunidades para Portugal, mientras que Erick volvió a mostrar dificultades para influir en el juego interior. La entrada de ambos coincidió con la pérdida de control del mediocampo.

En el ataque, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado firmaron actuaciones discretas que pesaron en el resultado. Jiménez no registró disparos y se alejó demasiado del área, sin poder convertirse en referencia ofensiva. Alvarado, por su parte, tuvo poca participación y no logró generar peligro en los minutos que estuvo en el campo.

El atacante casi no tuvo contacto con el balón | Imago7

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