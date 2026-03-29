NASCAR México Series 2026, en vivo: Tuxtla Gutiérrez Fecha 2

La temporada de la NASCAR México Series 2026 tiene su segunda escala en el Súper Óvalo de Chiapas

La NASCAR México Series llega a Claro Sports con la cobertura de su segunda fecha de la temporada, que se disputa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El campeonato, organizado por NASCAR y Jimmy Morales, se mantiene como el principal serial de automovilismo de velocidad en el país y el primero de la categoría fuera de Estados Unidos.

El Super Óvalo de Chiapas será el escenario donde competirán los autos stock más destacados del país. Entre los pilotos a seguir aparece Rubén García Jr., quien llega tras imponerse en la fecha inaugural en San Luis Potosí, resultado que representó su séptima victoria en ese circuito y la número 27 de su trayectoria profesional.

Con ese antecedente, el piloto buscará mantenerse como protagonista en la carrera denominada “Chiapas Extraordinario por Naturaleza 200”, en una jornada que marcará el ritmo del campeonato en sus primeras etapas. Todo, a través de Claro Sports.

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