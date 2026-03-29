¡Adiós a la revancha histórica! Mayweather vs Pacquiao II no será una pelea profesional

Floyd Mayweather Jr y Manny Pacquiao se enfrentarán el 19 de septiembre de 2026 en una revancha que todavía no logra concretar una sede oficial

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao firman una revancha histórica | Imago7

El esperado segundo capítulo entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, pactado para el próximo 19 de septiembre, ha perdido buena parte de su atractivo a medio año de su realización. La que apuntaba a ser una de las revanchas más mediáticas en la historia del boxeo queda ahora en entredicho, luego de confirmarse que el combate no tendrá validez en el récord profesional de ninguno de las dos leyendas del boxeo, un detalle que cambia por completo la narrativa alrededor del evento.

La promoción inicial, lanzada el 23 de febrero, alimentó la expectativa de una nueva contienda oficial entre los dos boxeadores que protagonizaron la “Pelea del Siglo”. Sin embargo, el propio Floyd Mayweather Jr enfrió el ambiente, este sábado 28 de marzo, al revelar que se tratará únicamente de una exhibición, una declaración que deja la revancha lejos del peso histórico que prometió en un inicio.

“Es una exhibición, así que ambos ganamos. Es decir, solo queremos salir ahí fuera, entretener al público y ofrecer un buen espectáculo”, declaró el excampeón de cinco categorías diferentes.

Tuvieron que pasar 11 años para que Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. finalmente acordaran reencontrarse en el ring; sin embargo, la incertidumbre también rodea la logística del evento. Aunque en un inicio diversos medios apuntaban a The Sphere en Las Vegas como la sede del combate, lo cierto es que el recinto aún no está confirmado, ya que los organizadores continúan evaluando distintas opciones para albergar la pelea de exhibición.

“Por el momento, no sabemos exactamente dónde se llevará a cabo la pelea. Desconocemos la ubicación. El Sphere es uno de los lugares que se barajó. Así que no sabemos si será allí con total seguridad. Y esto no es una pelea, es una exhibición. Lo haremos de nuevo y esperamos entretener al público”, declaró The Money en palabras retomadas por The Ring Magazine.

Aunque algunos analistas consideraron que Manny Pacquiao hizo lo suficiente para ganar la pelea de mayo de 2015, otra parte de la crítica especializada coincidió con la deliberación de los jueces, quienes le otorgaron la victoria a Floyd Mayweather Jr. en un combate que reunió a dos de los mejores boxeadores de este siglo y habituales en el top 15 histórico. De cara a la revancha, Pac Man había adelantado a inicios de marzo que el nuevo enfrentamiento sería profesional, pero la postura de Mayweather ha cambiado el panorama del segundo capítulo.

Floyd Mayweather, quien el pasado 24 de febrero alcanzó los 49 años, acumula ya nueve años alejado del boxeo profesional. Sin embargo, el estadounidense no ha cerrado del todo el telón y tiene previsto volver a ponerse los guantes en abril, cuando protagonice una pelea de exhibición frente a Mike Tyson en el Congo, un evento que ha comenzado a generar expectación por el peso histórico de ambos nombres.

Del otro lado, Manny Pacquiao volvió a la actividad el año pasado y dejó claro que aún tiene gasolina en el tanque tras empatar con el entonces campeón mundial Mario Barrios. Antes de pensar en una revancha, el filipino afina detalles para su siguiente compromiso: un duelo de exhibición ante Ruslan Provodnikov el próximo 18 de abril en Las Vegas, que servirá como antesala de lo que promete ser un segundo capítulo cargado de interés.

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