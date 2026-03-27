Hoy No Circula sábado 28 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen en CDMX y Edomex?

En caso de no respetar con la normativa, se podría pagar una multa económica importante e incluso remitir el vehículo en el corralón

Estos son los coches que no pueden circular el sábado 28 de marzo | Reuters

El programa Hoy No Circula aplicará este sábado 28 de marzo de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo con las disposiciones vigentes para la circulación vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México. La medida busca regular el tránsito vehicular conforme al calendario establecido por las autoridades ambientales.

Para este sábado, las restricciones se determinan con base en el holograma y la terminación de placas. Las autoridades mantienen la aplicación del programa en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que los conductores deben verificar si su vehículo puede circular durante ese periodo.

Estos son los autos que tienen restringida la circulación | @CAMegalopolis

Hoy No Circula sabatino: ¿Qué autos no salen este 28 de marzo y cuáles sí?

Este sábado 28 de marzo corresponde al cuarto sábado del mes, por lo que aplica la restricción para vehículos con holograma 1 y terminación de placa par: 0, 2, 4, 6 y 8. Estos automóviles no podrán circular dentro del horario establecido en la Ciudad de México y el Estado de México.

Los vehículos con holograma 2 no pueden circular ningún sábado, mientras que los automóviles con holograma 0 y 00 están exentos de la restricción. Los autos eléctricos e híbridos también pueden circular sin limitaciones durante este día.

Además, los vehículos con placas extranjeras deben respetar las restricciones establecidas. Estos automóviles no circulan de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas y tampoco pueden circular los sábados de 5:00 a 22:00 horas.

¿Cuándo y por qué se activa Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula?

La Contingencia Ambiental se activa cuando los niveles de contaminación superan los límites establecidos por las autoridades. Este mecanismo busca reducir la concentración de contaminantes en el aire mediante restricciones adicionales a la circulación.

En caso de contingencia, se implementa el Doble Hoy No Circula, lo que implica que más vehículos dejan de circular, incluyendo algunos con holograma 0 y 00. Las restricciones se definen según los niveles de ozono o partículas detectados en el ambiente.

Las autoridades ambientales informan la activación de la contingencia a través de comunicados oficiales. Se recomienda a la población mantenerse atenta a estos avisos para evitar sanciones y ajustar sus traslados.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La normativa establece sanciones económicas para quienes incumplan el programa Hoy No Circula. La multa corresponde a un rango de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El valor diario de la UMA es de 117.31 pesos en este 2026. Esto significa que la sanción puede ir de 2,346.2 a 3,519.3 pesos en la Ciudad de México y el Estado de México.

Las autoridades de tránsito son las encargadas de aplicar estas sanciones en caso de detectar incumplimientos. El objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa y reducir la circulación vehicular en días establecidos.

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