Posibles alineaciones del Independiente Medellín vs América de Cali por la Liga BetPlay 2026-I

Duelo de rojos este lunes en el Estadio Atanasio Girardot, válido por la jornada 14 de la Liga BetPlay 2026-I.

Posibles alineaciones DIM Vs América / Claro Sports.

Si Independiente Medellín desea seguir en la pelea por un lugar en los 8, tiene que vencer a como dé lugar al América de Cali, partido válido por la jornada 14 de la Liga BetPlay 2026-I. En Claro Sports Colombia se puede enterar de todos los detalles del duelo de rojos en Antioquia.

Posible alineación de Independiente Medellín para el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría independiente Medellín: Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, Daniel Londoño; Frank Fabra, Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Fracisco Chaverra; John Montaño y Enzo Larrosa.

Posible alineación de América de Cali para el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría América de Cali: Jorge Soto; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Dani Rosero, Ómar Bertel; Jan Lucumí, Rafael Carrasal, Jossen Escobar, Tilman Palacios; Daniel Valencia y Yeison Guzmán.

¿Cómo y dónde ver Independiente Medellín vs América de Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este encuentro en el Estadio Atanasio Girardot arrancará a las 6:10 p.m. del lunes 30 de marzo se podrá sintonizar por la pantalla de Win + Fútbol. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Últimos partidos de Independiente Medellín

23.03.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Medellín | Fecha 13.

19.03.2026 | Independiente Medellín 2-0 Junior | Fecha 12.

15.03.2026 | Jaguares 1-2 Independiente Medellín | Fecha 11.

12.03.2026 | Independiente Medellín 2-1 Juventud | Copa Libertadores (tercera fase – vuelta).

05.03.2026 | Juventud 1-1 Independiente Medellín | Copa Libertadores (tercera fase – ida).

Últimos partidos de América de Cali:

25.03.2026 | América de Cali 0-0 Llaneros | Fecha 13.

20.03.2026 | Águilas Doradas 0-1 América de Cali | Fecha 12.

15.03.2026 | América de Cali 1-1 Deportes Tolima | Fecha 11.

09.03.2026 | Deportivo Pasto 2-0 América de Cali | Fecha 10.

05.03.2026 | América de Cali 2-1 Bucaramanga | Copa Sudamericana (primera fase).

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Árbitro central: José Ortiz.

Asistente 1: Sebastián Vela.

Asistente 2: Elkin Charrys.

Cuarto árbitro: John Reyes.

VAR: Esnaider Pontón.

AVAR: Alexander Guzmán.

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