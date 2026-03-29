Colombia vs Francia en vivo: transmisión y resultado del partido amistoso hoy 29 de marzo

El conjunto colombiano se enfrenta a un nuevo rival europeo luego de la caída ante Croacia. Sigue el encuentro en directo por Claro Sports

¿A qué hora juegan Colombia vs Francia hoy domingo 29 de marzo de 2026?

Colombia y Francia se medirán en partido amistoso de la Fecha FIFA hoy domingo 29 de marzo de 2026. El encuentro, a disputarse en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, comenzará en punto de las 13:00 horas tiempo del centro de México y 14:00 horas hora colombiana.

Alineaciones para el Colombia vs Francia, al momento

A falta de la confirmación oficial por parte de ambas selecciones, aquí te presentamos las probables alineaciones para esta tarde:

Colombia : Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerson Mosquera, Deiver Machado; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta; Jorge Carrascal, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerson Mosquera, Deiver Machado; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta; Jorge Carrascal, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez. Francia: Lucas Chevalier; Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Lucas Hernández; Ngolo Kanté, Eduardo Camavinga; Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki, Desire Doué y Marcus Thuram. DT: Didier Deschamps.

¿Quién transmite en vivo el Colombia vs Francia y dónde mirar por TV y online?

El partido entre la selección colombiana y el combinado francés se podrá seguir en vivo y en directo para México a través de la multiplataforma de Claro Sports. Nuestra transmisión comenzará 10 minutos antes del silbatazo inicial, es decir a las 12:50 horas (tiempo del centro de México).

Antecedentes y últimos resultados del Colombia vs Francia

El de hoy será el sexto enfrentamiento entre Colombia y Francia. Hasta el momento el balance es de tres triunfos para los europeos por dos de los sudamericanos. La última ocasión en la que las dos selecciones chocaron fue en marzo de 2018, con triunfo cafetero por 2-3 gracias a los goles de Luis Muriel, Radamel Falcao y Juan Fernando Quintero.

18/06/1972 (Amistoso): Francia 3-2 Colombia.

Francia 3-2 Colombia. 10/06/1993 (Amistoso): Francia 1-3 Colombia.

Francia 1-3 Colombia. 18/06/2003 (Copa Confederaciones): Francia 1-0 Colombia.

Francia 1-0 Colombia. 03/06/2008 (Amistoso): Francia 1-0 Colombia.

Francia 1-0 Colombia. 23/03/2018 (Amistoso): Francia 2-3 Colombia.

¡Domingo de fútbol en Claro Sports! Colombia vs Francia en vivo y en directo a través de nuestra multiplataforma. Bienvenidas y bienvenidos a la transmisión del encuentro entre cafeteros y franceses, en el marco de la Fecha FIFA de marzo. A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, ambas selecciones miden fuerzas en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, en los Estados Unidos.

El conjunto sudamericano viene de caer 2-1 ante Croacia el pasado jueves 26 de marzo, en un partido en el que Jhon Arias adelantó a los colombianos apenas al minuto 2. Del otro lado, los galos llegan tras superar 1-2 a Brasil con goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike.

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