NASCAR Trucks México Series 2026, en vivo: Tuxtla Gutiérrez Fecha 2

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

La temporada 2026 de la NASCAR Trucks México Series 2026 vive su segunda parada en el Súper Óvalo de Chiapas

La NASCAR Trucks México Series 2026 continúa su actividad y Claro Sports lleva cada detalle a la pantalla. El campeonato nacional de automovilismo de velocidad, organizado por NASCAR y Jimmy Morales, disputa su segunda fecha de la temporada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del calendario que consolida a esta competencia como la principal del país y la primera de NASCAR fuera de Estados Unidos.

El Super Óvalo de Chiapas está listo para recibir a los equipos y pilotos del Trucks México Series, en una carrera programada a 10 vueltas y con una duración aproximada de 75 minutos. La jornada reunirá a algunas de las estructuras más competitivas del serial, en busca de sumar puntos clave en el arranque del campeonato. La transmisión a través de Claro Sports permitirá seguir cada momento de la competencia, en un evento que promete ritmo constante y disputas en pista entre los protagonistas del automovilismo mexicano.

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