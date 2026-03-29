NASCAR Trucks México Series 2026, en vivo: Tuxtla Gutiérrez Fecha 2

La temporada 2026 de la NASCAR Trucks México Series 2026 vive su segunda parada en el Súper Óvalo de Chiapas

La NASCAR Trucks México Series 2026 continúa su actividad y Claro Sports lleva cada detalle a la pantalla. El campeonato nacional de automovilismo de velocidad, organizado por NASCAR y Jimmy Morales, disputa su segunda fecha de la temporada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del calendario que consolida a esta competencia como la principal del país y la primera de NASCAR fuera de Estados Unidos.

El Super Óvalo de Chiapas está listo para recibir a los equipos y pilotos del Trucks México Series, en una carrera programada a 10 vueltas y con una duración aproximada de 75 minutos. La jornada reunirá a algunas de las estructuras más competitivas del serial, en busca de sumar puntos clave en el arranque del campeonato. La transmisión a través de Claro Sports permitirá seguir cada momento de la competencia, en un evento que promete ritmo constante y disputas en pista entre los protagonistas del automovilismo mexicano.

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