Mainz vs Sigma Olomouc, en vivo: transmisión partido de vuelta de los octavos de final de la Conference League 2026

Definen su pase a cuartos tras empatar sin goles en la ida. Sigue el partido en vivo para México y Centroamérica.

Mainz y Sigma Olomouc se enfrentan en un duelo decisivo por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Conference League 2025-2026, en un partido que podrás seguir en vivo con transmisión para México y Centroamérica. Tras el empate sin goles en el encuentro de ida disputado en República Checa, la serie quedó completamente abierta y se definirá en territorio alemán, donde el conjunto local buscará hacer valer su condición para avanzar de ronda.

El equipo dirigido por Urs Fischer llega con buenas sensaciones luego de su reciente victoria en Bundesliga, mientras que el Sigma Olomouc intentará dar la sorpresa como visitante tras haber resistido en la ida. Con todo por decidir, un triunfo en los 90 minutos le dará el pase al Mainz, mientras que cualquier empate obligará a tiempo extra o incluso penales en un cruce que promete máxima tensión.

Mainz vs Sigma Olomouc: transmisión para Centroamérica

¿A qué hora inicia la transmisión del Mainz vs Sigma Olomouc hoy jueves 19 de marzo?

El partido Mainz vs Sigma Olomouc se disputará hoy jueves 19 de marzo a las 11:45 horas (tiempo del centro de México).

Conference League 2026: Calendario completo de partidos

Todos los partidos de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Conference League se disputarán en la jornada del jueves 19 de marzo. Los encuentros son los siguientes:

11:45 horas | AEK Larnaca vs Crystal Palace

11:45 horas | Mainz 05 vs Sigma Olomouc

11:45 horas | AEK Atenas vs NK Celje

11:45 horas | Rakow vs Fiorentina

14:00 horas | Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan

14:00 horas | Rayo Vallecano vs Samsunspor

14:00 horas | Sparta Praga vs AZ Alkmaar

14:00 horas | Estrasburgo vs Rijeka

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