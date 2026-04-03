Hoy No Circula Sábado de Gloria: ¿Qué carros no salen este 4 de abril en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula sabatino aplicará restricciones a vehículos en la Ciudad de México y Estado de México en Semana Santa

Hoy No Circula sabatino: conoce las restricciones | Reuters

Durante la Semana Santa, las autoridades implementan medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. El programa Hoy No Circula, que restringe la circulación de ciertos vehículos en días específicos, se mantiene vigente. Este programa es especialmente relevante durante los días festivos, cuando el flujo vehicular tiende a aumentar debido a las vacaciones y desplazamientos de los ciudadanos.

Para el sábado 4 de abril de 2026, el Hoy No Circula Sabatino aplicará restricciones adicionales, afectando principalmente a los vehículos con holograma 1 y 2, y aquellos con placas impares. Es importante que los conductores estén al tanto de estas limitaciones, ya que las sanciones por no respetar el programa pueden ser significativas.

Hoy No Circula sabatino: ¿Qué autos no salen este 4 de abril y cuáles sí?

El 4 de abril, las restricciones del Hoy No Circula estarán en vigor para los vehículos con holograma 1 y 2 cuyos números de placas terminen en dígitos impares (1, 3, 5, 7, 9), además de los autos foráneos. Estos vehículos no podrán circular entre las 5:00 y las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México. Sin embargo, los autos con holograma 1 cuyo último dígito de la placa sea par (0, 2, 4, 6, 8), así como los vehículos con holograma “00”, “0”, los autos híbridos y eléctricos, y los vehículos con matrícula de demostración, estarán exentos de la restricción.

De igual manera, otros vehículos como los de transporte público, los dedicados a servicios fúnebres, los de personas con discapacidad, los vehículos antiguos o clásicos, y aquellos con permiso especial, también podrán circular sin restricciones. Este esquema de restricciones se mantiene como parte de la normativa para reducir la emisión de contaminantes, especialmente durante los días de mayor tránsito.

¿Cuándo se activa la Contingencia Ambiental y por qué hay Doble Hoy No Circula?

La Contingencia Ambiental se activa cuando los niveles de contaminación del aire alcanzan valores críticos es, lo que sucede principalmente cuando hay una alta concentración de partículas PM10 y ozono. En estos casos, se implementan restricciones adicionales a la circulación vehicular, conocidas como Doble Hoy No Circula. Esta medida restringe la circulación de vehículos con holograma 1 y 2, sin importar si la placa es impar o par, y puede afectar a más vehículos dependiendo de la gravedad de la contingencia.

Durante la Semana Santa, este tipo de medidas son particularmente importantes debido a las condiciones meteorológicas que favorecen la acumulación de contaminantes en el aire. En este contexto, las autoridades también tienen en cuenta el incremento en los desplazamientos de personas que generan más emisiones. Es por ello que las restricciones vehiculares se hacen aún más estrictas en caso de que se declare una contingencia.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No cumplir con las restricciones del Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México conlleva una multa que varía entre los 2,262.80 y los 3,439.46 pesos, lo que equivale a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Además de la sanción económica, los conductores que no respeten las normas del programa pueden ver sus vehículos detenidos y enviados a un depósito vehicular, donde solo podrán recuperarlos una vez que paguen la multa correspondiente.

Esta sanción está estipulada en la Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México y en el Reglamento de Tránsito Metropolitano. En los casos en que se active la Contingencia Ambiental, la restricción será más estricta, y los vehículos incumplidores deberán esperar a que termine la contingencia para poder recuperar la circulación.

Durante este periodo, es importante que los conductores se mantengan informados sobre las restricciones y tomen las precauciones necesarias para evitar sanciones y contribuir a la mejora de la calidad del aire en la región.

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