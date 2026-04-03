¿Qué necesita Comunicaciones para salvarse del descenso?

Los ‘cremas’ depende de sí mismos.

El equipo de Comunicaciones todavía no se salva. (Comu x)

Disputadas 17 jornada del Torneo Clausura 2026 de Guatemala, el equipo de Comunicaciones continua en zona peligrosa de descenso. A falta de cinco fechas para el desenlace, suma 48 puntos en la tabla general, y actualmente tiene cinco más que Guastatoya, que con 43 es junto a Deportivo Achuapa (40), quienes se estarían yendo a la segunda división en caso que terminase hoy el campeonato.

Con 15 puntos en disputa, y con apenas cuatro de diferencia, Comunicaciones tiene hoy la buena noticia de que depende de sí mismo para salvarse del descenso. Sabe que, de ganar los cinco partidos, no dependerá de ningún otro resultado y por ende dejaría atrás la posibilidad de descender por primera vez en su historia. Incluso sin la necesidad de ganarlo todo, también se salvaría.

El caso es que, además de ganar todo lo que hubiera por delante, también necesitará que los de abajo, Deportivo Achuapa, Guastatoya, Malacateco y Marquense empiecen a perder puntos. Eso haría que Comunicaciones también pueda trastabillar durante las cinco jornadas restantes, algo que teniendo en cuenta lo irregular que ha sido, puede ocurrir.

La curiosidad es que los de Marco Antonio Figueroa, llegaron a perder cuatro partidos en fila recuperándose en la jornada 17 frente a Deportivo Mixco. Comunicaciones podría confirmar su permanencia en la primera división dentro de las próximas dos jornadas, para eso deberá ganar sus próximos dos juegos y luego esperar a que Guastatoya y Marquense no ganen.

En ese escenario, Comunicaciones habría llegado a 54 unidades, sacándole 11 de ventaja a Guastatoya cuando restarían nueve puntos en disputa. La ecuación es difícil pero probable, y de eso se tomará el equipo ‘crema’ que a su vez, en caso de conseguir ello también asegurará su clasificación en los primeros lugares de la tabla de los ocho mejores del Clausura.

Como dato curioso, el calendario de los ‘cremas’ tiene por delante a Malacateco, que hoy está con 47 puntos en la anual, y también a Guastatoya, que tiene los citados 43 puntos. Por lo que tendrá dos rivales directos en la lucha por la permanencia, a quienes podría terminar de condenar en caso de obtener una victoria ante ambos.

8° Comunicaciones 48 9° Malacateco 47 10° Marquense 47 11° Guastatoya 43 12° Achuapa 40

Te puede interesar