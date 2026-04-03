Emiliana Arango vence a Lepchenko y clasifica por primera vez a semifinales del WTA 250
La colombiana derrotó a Lepchenko por 6-4 y 6-3 y clasificó a semifinales en Bogotá, quedando a un paso de su primera final WTA.
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La colombiana Emiliana Arango dio un paso histórico en su carrera al clasificar por primera vez a las semifinales de la Copa Colsanitas. La antioqueña, ubicada en el puesto 106 del ranking WTA, se impuso con autoridad a la estadounidense Varvara Lepchenko (155 WTA) por 6-4 y 6-3 en la cancha central del Country Club de Bogotá.
Un triunfo basado en la paciencia y la estrategia
Arango, de 25 años, mostró madurez y temple ante una rival experimentada, 14 años mayor y exjugadora del top 20. La colombiana apostó por un juego paciente y conservador, llevando el partido a intercambios largos para incomodar a Lepchenko, quien se vio obligada a salir de su zona de confort durante gran parte del encuentro.
El primer set comenzó con dominio absoluto de Arango, quien se adelantó 4-0 y manejó el ritmo del partido. Aunque Lepchenko reaccionó y amenazó con igualar la manga, la colombiana mantuvo la calma, fue sólida en los momentos clave y se apoyó en su servicio para cerrar el parcial por 6-4.
Inteligencia táctica en el segundo set
En el segundo set, el duelo fue más equilibrado, pero Arango mantuvo su plan de juego: alargar los puntos y desgastar físicamente a su rival. La estadounidense mostró frustración ante la consistencia de la colombiana, mientras que Arango aprovechó para quebrar el servicio y tomar ventaja en un momento determinante.
Pese a un nuevo intento de reacción de Lepchenko, la antioqueña ajustó su juego, fortaleció su servicio y mantuvo la concentración. Con un tenis inteligente y efectivo, selló el triunfo con un 6-3 que le permitió superar una exigente prueba en el torneo.
A un paso de la final en Bogotá
Con esta victoria, Emiliana Arango se instala en semifinales del WTA 250 de Bogotá y queda a un paso de disputar su primera final en este nivel. Ahora, la colombiana espera por la ganadora del duelo entre Panna Udvardy y Katarzyna Kawa, en un partido que definirá su próximo reto en busca de la gloria.