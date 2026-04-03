Emiliana Arango vence a Lepchenko y clasifica por primera vez a semifinales del WTA 250

La colombiana derrotó a Lepchenko por 6-4 y 6-3 y clasificó a semifinales en Bogotá, quedando a un paso de su primera final WTA.

Emiliana Arango cierra su temporada en gira asiática (REUTERS).

La colombiana Emiliana Arango dio un paso histórico en su carrera al clasificar por primera vez a las semifinales de la Copa Colsanitas. La antioqueña, ubicada en el puesto 106 del ranking WTA, se impuso con autoridad a la estadounidense Varvara Lepchenko (155 WTA) por 6-4 y 6-3 en la cancha central del Country Club de Bogotá.

Un triunfo basado en la paciencia y la estrategia

Arango, de 25 años, mostró madurez y temple ante una rival experimentada, 14 años mayor y exjugadora del top 20. La colombiana apostó por un juego paciente y conservador, llevando el partido a intercambios largos para incomodar a Lepchenko, quien se vio obligada a salir de su zona de confort durante gran parte del encuentro.

El primer set comenzó con dominio absoluto de Arango, quien se adelantó 4-0 y manejó el ritmo del partido. Aunque Lepchenko reaccionó y amenazó con igualar la manga, la colombiana mantuvo la calma, fue sólida en los momentos clave y se apoyó en su servicio para cerrar el parcial por 6-4.

Inteligencia táctica en el segundo set

En el segundo set, el duelo fue más equilibrado, pero Arango mantuvo su plan de juego: alargar los puntos y desgastar físicamente a su rival. La estadounidense mostró frustración ante la consistencia de la colombiana, mientras que Arango aprovechó para quebrar el servicio y tomar ventaja en un momento determinante.

Pese a un nuevo intento de reacción de Lepchenko, la antioqueña ajustó su juego, fortaleció su servicio y mantuvo la concentración. Con un tenis inteligente y efectivo, selló el triunfo con un 6-3 que le permitió superar una exigente prueba en el torneo.

A un paso de la final en Bogotá

Con esta victoria, Emiliana Arango se instala en semifinales del WTA 250 de Bogotá y queda a un paso de disputar su primera final en este nivel. Ahora, la colombiana espera por la ganadora del duelo entre Panna Udvardy y Katarzyna Kawa, en un partido que definirá su próximo reto en busca de la gloria.

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