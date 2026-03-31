Tormenta negra 2026: ¿Qué es y México se verá afectado por este fenómeno meteorológico?

Para este 31 de marzo, se prevé un escenario de lluvias fuertes en suelo mexicano

Intensas tormentas en suelo mexicano | REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Las condiciones climáticas en México han encendido las alertas este 31 de marzo ante la posible presencia de lluvias intensas asociadas a lo que popularmente se conoce como “tormenta negra”. Aunque el término ha ganado fuerza en redes y medios, su origen y significado real generan dudas entre la población.

El fenómeno ha sido relacionado con precipitaciones de gran intensidad que pueden provocar afectaciones como inundaciones, deslaves y complicaciones en la movilidad. Autoridades meteorológicas ya han advertido sobre lluvias relevantes en distintas regiones del país, lo que ha incrementado la atención sobre este tipo de eventos.

¿Qué es la llamada Tormenta negra?

La “tormenta negra” no es un término oficial en México, sino una clasificación utilizada en países de Asia como China, Japón y Hong Kong para describir el nivel más alto de alerta por lluvias intensas. Este sistema contempla tres niveles: ámbar, rojo y negro.

El nivel negro corresponde a precipitaciones superiores a los 70 milímetros en una hora, lo que implica un riesgo elevado de inundaciones, desbordamientos y afectaciones urbanas. En estos escenarios, la intensidad de la lluvia puede colapsar sistemas de drenaje y generar problemas en zonas bajas.

¿Llegará a México la Tormenta negra?

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional no utiliza esta clasificación, sí reconoce condiciones similares en territorio nacional. Para este 31 de marzo, se prevé un escenario de lluvias fuertes derivado de la interacción entre la corriente en chorro subtropical y la inestabilidad atmosférica.

Estas condiciones pueden generar precipitaciones intensas en varias regiones del país, lo que en términos prácticos podría equipararse a lo que en Asia se denomina una “tormenta negra”, aunque sin adoptar formalmente ese nombre en el sistema mexicano.

Tormenta negra en México: ¿Qué estados se verán afectados con fuertes lluvias y granizo

De acuerdo con los pronósticos, los estados del sur y sureste del país serán los más afectados, especialmente Oaxaca y Chiapas, donde se esperan acumulados de lluvia que podrían oscilar entre los 50 y 75 milímetros.

Además, otras zonas del noreste, centro y sur de México podrían registrar precipitaciones importantes, acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo. Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantener precauciones, evitar zonas de riesgo y seguir las indicaciones de Protección Civil para reducir posibles afectaciones.

Te puede interesar: