¿Qué hace Pedro Pascal en la CDMX y por qué transforman calles de la CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México presumió la presencia del actor chileno en la capital de la República Mexicana

Pedro Pascal está en México para grabar una película | @CFilmaCDMX

La Ciudad de México ha sido escenario de una nueva producción cinematográfica que ha atraído la atención de locales y turistas por igual: Pedro Pascal, actor chileno, se encuentra en la capital mexicana para grabar la película ‘De Noche’. Las calles que normalmente están llenas de tráfico y movimiento se han visto ligeramente vacías por las vacaciones de Semana Santa, pero los que han permanecido en la urbe se han aglomerado al conocer la noticia de que uno de los actores más populares del momento se encuentra rodando en diversas locaciones de la ciudad.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus redes sociales, publicó algunas imágenes de Pascal con el vestuario que utilizará en la cinta. Estas fotos generaron un gran interés entre los habitantes, quienes no dudaron en salir a las calles para ver de cerca al actor. En estas imágenes, el intérprete aparece vestido como su personaje en la película dirigida por Todd Haynes. La presencia del actor ha alterado temporalmente la rutina en algunos puntos de la ciudad, lo que ha generado preguntas sobre el impacto de la filmación en la vida cotidiana de los capitalinos.

¿Qué hace el actor chileno Pedro Pascal en calles de la CDMX?

Pedro Pascal se encuentra en la Ciudad de México grabando ‘De Noche’, un proyecto cinematográfico dirigido por Todd Haynes. El actor chileno fue confirmado como protagonista a finales de agosto de 2025, después de varios meses de especulaciones y negociaciones. Pascal interpreta a un detective cínico y rudo, personaje central de una historia que se desarrolla en los años 1930 en Los Ángeles, en un contexto de tensión política y social. La película gira en torno a un romance prohibido entre dos hombres, lo que provoca que los personajes se vean obligados a huir a México para escapar de las repercusiones de su relación.

El rodaje de la película comenzará en breve, según fuentes de Variety, y se espera que se extienda por varias locaciones de la ciudad. Además de la participación de Pascal, el actor Danny Ramírez también forma parte del elenco, interpretando a la pareja de Pascal en la trama. Este proyecto, al igual que otros en la misma línea, aprovecha la atmósfera única de la Ciudad de México para crear una atmósfera visualmente impactante y fiel al periodo histórico en el que se ambienta.

¿A qué década retrocede la Ciudad de México con la filmación de Pedro Pascal?

La película “De Noche” lleva a la Ciudad de México a retroceder varias décadas, específicamente a la de 1930, un periodo marcado por los eventos previos a la Segunda Guerra Mundial. El guion de la película, escrito por Todd Haynes y Jon Raymond, transporta al público a una época de gran turbulencia política y social en los Estados Unidos, especialmente en el ámbito de las tensiones raciales y la corrupción interna. Durante este tiempo, los personajes de Pascal y Ramírez se desarrollan en un romance clandestino, en un contexto donde la homosexualidad era vista como un acto ilegal y, por lo tanto, peligroso.

La Ciudad de México, con su rica historia y arquitectura, se transforma para recrear los escenarios que representan los años 30. En varias zonas de la ciudad, se han adaptado las calles y algunos edificios para asemejarse a la Los Ángeles de esa época, lo que hace que la producción sea aún más relevante para quienes presencian la transformación. Las locaciones de la capital mexicana, reconocidas por su diversidad, permiten dar vida a este relato de amor y persecución en un momento crucial de la historia mundial.

¿De qué trata ‘De Noche’ y cuál es el elenco de la película? Esto sabemos

“De Noche” es un thriller romántico que busca evocar el cine noir de clásicos como Chinatown. La historia se centra en un romance prohibido entre dos hombres en los años 1930, una época en la que las personas homosexuales debían vivir en la clandestinidad por el miedo a las represalias. A medida que el romance avanza, los personajes de Pascal y Ramírez se convierten en fugitivos, lo que los obliga a huir a México para poder estar juntos.

El elenco de la película incluye a Pedro Pascal como protagonista, quien interpretará al detective rudo y cínico, mientras que Danny Ramírez desempeñará el papel de su pareja. Joaquín Phoenix iba a ser originalmente el protagonista, pero abandonó el proyecto antes de comenzar el rodaje, lo que llevó a Pascal a asumir el papel. El director Todd Haynes expresó que, aunque la salida de Phoenix fue un obstáculo para la producción, el guion de la película es tan fuerte que logró seguir adelante sin él.

Además del elenco principal, la película cuenta con un importante respaldo de MK2 Films, la productora parisina que se encargará de la distribución doméstica y la venta internacional del filme. MK2 Films ha tenido un año exitoso en 2025, lo que le otorga a ‘De Noche’ un nivel de prestigio que podría ayudar a la película a destacar en futuras ceremonias de premios.

La filmación de ‘De Noche’ en la Ciudad de México refleja la creciente presencia de la capital mexicana como un lugar clave para el cine global. La ciudad se ha consolidado como un centro creativo y una locación importante para la industria audiovisual, lo que abre nuevas oportunidades para el talento local y global en el ámbito cinematográfico.

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