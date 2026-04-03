Isaac del Toro, a la caza de las leyendas que ganaron la Vuelta al País Vasco: Vingegaard, Nairo, Contador…

El ciclista mexicano vuelve a la actividad esta semana en la carrera de seis días que podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports

Isaac del Toro busca el título de la Vuelta al País Vasco | Fadel SENNA / AFP

Isaac del Toro vuelve a la actividad el lunes 6 de abril, al participar en la edición 65 de la Vuelta al País Vasco, que podrás seguir toda la semana por la multiplataforma de Claro Sports.

El 2026 ha estado lleno de actividad para el ciclista mexicano, quien comenzó el año ganando el UAE Tour, seguido de un tercer lugar en la Strade Bianche. Sumó su segunda victoria en la Tirreno-Adriático y luego ayudó a que Tadej Pogacar ganara por primera vez la Milano-Sanremo.

Tras par de semanas de pausa, Del Toro parte como uno de los favoritos para hacerse con la Vuelta al País Vasco, en la que será su tercera participación (terminó 15° en 2025 y 7° en 2024), en una carrera que han ganado varias de las más grandes leyendas el ciclismo.

Pedalistas campeones de Tour, Giro o Vuelta se han coronado en el País Vasco como Alberto Contador, Christopher Horner, Tony Rominger, Alex Zülle, ‘Purito’ Rodríguez y Alejandro Valverde. Del pelotón actual ganador esta carrera Primoz Roglic (2018), Jonas Vingegaard (2023), Juan Ayuso (2024) y dos colombianos, Nairo Quintana (2013) y Daniel Martínez (2022). Ayuso y Roglic forman parte de los ciclistas que estarán en la carrera este 2026.

¿Quién ha ganado más veces la Vuelta al País Vasco?

Un total de 10 ciclistas han ganado al menos dos ediciones de la Vuelta al País Vasco, encabezados por dos españoles que lo hicieron en cuatro ocasiones: José Antonio González (1972, 1975, 1977, 1978) y Alberto Contador (2008, 2009, 2015, 2016).

Todos los ganadores de la Vuelta al País Vasco, año por año

Desde la primera carrera que se disputó en 1924, estos son los ganadores de cada edición. El campeón del 2025 pasado fue un integrante del UAE Team, Joao Almeida.

1924: Francis Pélissier

1925: Auguste Verdyck

1926: Nicolas Frantz

1927: Victor Fontan

1928: Maurice De Waele

1929: Maurice De Waele

1930: Mariano Cañardo

1931-1934: No se disputó

1935: Gino Bartali

1936-1968: No se disputó

1969: Jacques Anquetil

1970: Luis Pedro Santamarina

1971: Luis Ocaña

1972: José Antonio González-Linares

1973: Luis Ocaña

1974: Miguel María Lasa

1975: José Antonio González-Linares

1976: Gianbattista Baronchelli

1977: José Antonio González-Linares

1978: José Antonio González-Linares

1979: Giovanni Battaglin

1980: Alberto Fernández Blanco

1981: Silvano Contini

1982: José Luis Laguía

1983: Julián Gorospe

1984: Sean Kelly

1985: Peio Ruiz Cabestany

1986: Sean Kelly

1987: Sean Kelly

1988: Erik Breukink

1989: Stephen Roche

1990: Julián Gorospe

1991: Claudio Chiappucci

1992: Tony Rominger

1993: Tony Rominger

1994: Tony Rominger

1995: Alex Zülle

1996: Francesco Casagrande

1997: Alex Zülle

1998: Íñigo Cuesta

1999: Laurent Jalabert

2000: Andreas Klöden

2001: Raimondas Rumšas

2002: Aitor Osa

2003: Iban Mayo

2004: Denís Menshov

2005: Danilo Di Luca

2006: José Ángel Gómez Marchante

2007: Juanjo Cobo

2008: Alberto Contador

2009: Alberto Contador

2010: Chris Horner

2011: Andreas Klöden

2012: Samuel Sánchez

2013: Nairo Quintana

2014: Alberto Contador

2015: Joaquim Rodríguez

2016: Alberto Contador

2017: Alejandro Valverde

2018: Primož Roglič

2019: Ion Izagirre

2020: cancelada

2021: Primož Roglič

2022: Daniel Felipe Martínez

2023: Jonas Vingegaard

2024: Juan Ayuso

2025: João Almeida

Te puede interesar: