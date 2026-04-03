Isaac del Toro, a la caza de las leyendas que ganaron la Vuelta al País Vasco: Vingegaard, Nairo, Contador…
El ciclista mexicano vuelve a la actividad esta semana en la carrera de seis días que podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports
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Isaac del Toro vuelve a la actividad el lunes 6 de abril, al participar en la edición 65 de la Vuelta al País Vasco, que podrás seguir toda la semana por la multiplataforma de Claro Sports.
El 2026 ha estado lleno de actividad para el ciclista mexicano, quien comenzó el año ganando el UAE Tour, seguido de un tercer lugar en la Strade Bianche. Sumó su segunda victoria en la Tirreno-Adriático y luego ayudó a que Tadej Pogacar ganara por primera vez la Milano-Sanremo.
Tras par de semanas de pausa, Del Toro parte como uno de los favoritos para hacerse con la Vuelta al País Vasco, en la que será su tercera participación (terminó 15° en 2025 y 7° en 2024), en una carrera que han ganado varias de las más grandes leyendas el ciclismo.
Pedalistas campeones de Tour, Giro o Vuelta se han coronado en el País Vasco como Alberto Contador, Christopher Horner, Tony Rominger, Alex Zülle, ‘Purito’ Rodríguez y Alejandro Valverde. Del pelotón actual ganador esta carrera Primoz Roglic (2018), Jonas Vingegaard (2023), Juan Ayuso (2024) y dos colombianos, Nairo Quintana (2013) y Daniel Martínez (2022). Ayuso y Roglic forman parte de los ciclistas que estarán en la carrera este 2026.
¿Quién ha ganado más veces la Vuelta al País Vasco?
Un total de 10 ciclistas han ganado al menos dos ediciones de la Vuelta al País Vasco, encabezados por dos españoles que lo hicieron en cuatro ocasiones: José Antonio González (1972, 1975, 1977, 1978) y Alberto Contador (2008, 2009, 2015, 2016).
Todos los ganadores de la Vuelta al País Vasco, año por año
Desde la primera carrera que se disputó en 1924, estos son los ganadores de cada edición. El campeón del 2025 pasado fue un integrante del UAE Team, Joao Almeida.
- 1924: Francis Pélissier
- 1925: Auguste Verdyck
- 1926: Nicolas Frantz
- 1927: Victor Fontan
- 1928: Maurice De Waele
- 1929: Maurice De Waele
- 1930: Mariano Cañardo
- 1931-1934: No se disputó
- 1935: Gino Bartali
- 1936-1968: No se disputó
- 1969: Jacques Anquetil
- 1970: Luis Pedro Santamarina
- 1971: Luis Ocaña
- 1972: José Antonio González-Linares
- 1973: Luis Ocaña
- 1974: Miguel María Lasa
- 1975: José Antonio González-Linares
- 1976: Gianbattista Baronchelli
- 1977: José Antonio González-Linares
- 1978: José Antonio González-Linares
- 1979: Giovanni Battaglin
- 1980: Alberto Fernández Blanco
- 1981: Silvano Contini
- 1982: José Luis Laguía
- 1983: Julián Gorospe
- 1984: Sean Kelly
- 1985: Peio Ruiz Cabestany
- 1986: Sean Kelly
- 1987: Sean Kelly
- 1988: Erik Breukink
- 1989: Stephen Roche
- 1990: Julián Gorospe
- 1991: Claudio Chiappucci
- 1992: Tony Rominger
- 1993: Tony Rominger
- 1994: Tony Rominger
- 1995: Alex Zülle
- 1996: Francesco Casagrande
- 1997: Alex Zülle
- 1998: Íñigo Cuesta
- 1999: Laurent Jalabert
- 2000: Andreas Klöden
- 2001: Raimondas Rumšas
- 2002: Aitor Osa
- 2003: Iban Mayo
- 2004: Denís Menshov
- 2005: Danilo Di Luca
- 2006: José Ángel Gómez Marchante
- 2007: Juanjo Cobo
- 2008: Alberto Contador
- 2009: Alberto Contador
- 2010: Chris Horner
- 2011: Andreas Klöden
- 2012: Samuel Sánchez
- 2013: Nairo Quintana
- 2014: Alberto Contador
- 2015: Joaquim Rodríguez
- 2016: Alberto Contador
- 2017: Alejandro Valverde
- 2018: Primož Roglič
- 2019: Ion Izagirre
- 2020: cancelada
- 2021: Primož Roglič
- 2022: Daniel Felipe Martínez
- 2023: Jonas Vingegaard
- 2024: Juan Ayuso
- 2025: João Almeida