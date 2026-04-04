Fortaleza e Internacional de Bogotá animan ilusiones ajenas

El empate en Bogotá deja abierta la puerta para que varios equipos que están por fuera del grupo de parciales clasificados se ilusionen.

Fortaleza e Internacional de Bogotá empatan. – Vizzor Image.

Probablemente, el duelo más trascendental para la cuentas de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I durante la jornada 15 era este. Había una buena cantidad de equipos rogando por un triunfo de Fortaleza para que Internacional de Bogotá siguiera trasegando al borde de la zona de clasificación. El Estadio Metropolitano de Techo recibió un duelo que tendría bastantes emociones y un gran ritmo.

Menos de tres minutos se necesitaron para ver la apertura del marcador. Jhon Velásquez recogió la pelota al borde del área y sacó un zurdazo cruzado que dio contra el palo e infló la red a favor del local. No obstante, la alegría no duró mucho, pues Kevin Parra lució habilidad por la zona izquierda y ubicó a Johan Caballero en el área chica para empatar al 9′.

El mismo anotador de la igualdad volvió a encontrar espacio en frente de arco, pero el portero Miguel Silva se estiró con todo para evitar la remontada. El primer tiempo se jugó a pura intensidad y dejó en evidencia grandes cualidades de los conjuntos bogotanos. Todo apuntaba a que los detalles iban a dirimir la contienda.

La gran actitud que pusieron los equipos terminó costando en físico para ambos. Jugadores completamente exhaustos y cambios que no aportaron mucho en la intención ofensiva hicieron que el complemento se viera mucho más estudiado y precavido. Se firmó entonces un empate que abre la puerta a que varios equipos que están por fuera se ilusionen con una plaza en los cuartos de final.

Resumen Fortaleza vs Internacional de Bogotá: resultado, goles y estadísticas

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