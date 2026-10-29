IMSS anuncia mega marcha para este 30 de octubre: calles bloqueadas y estaciones afectadas del Metro y Metrobús

Trabajadores activos y jubilados del Seguro Social realizarán dos movilizaciones en la CDMX, con posibles afectaciones en Reforma, Cuauhtémoc y el Centro Histórico

Todo sobre la mega marcha del IMSS | Reuters

La Ciudad de México se prepara para una mega marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) este viernes 30 de octubre de 2026, con movilizaciones programadas desde las 10:00 horas en Paseo de la Reforma y una segunda concentración a las 15:00 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Las protestas podrían generar cierres intermitentes, modificaciones en la circulación y afectaciones en algunas rutas del Metro y Metrobús, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc y zonas cercanas al Centro Histórico.

La movilización fue convocada por trabajadores activos y jubilados del IMSS inconformes con los acuerdos salariales y la dirigencia sindical. Los participantes exigen un incremento del 10 por ciento directo al salario tabular, mejores condiciones laborales, abasto de medicamentos e insumos médicos y la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Las protestas forman parte de una serie de movilizaciones realizadas durante octubre, mientras que para el sábado 31 está convocada una asamblea nacional.

¿A qué hora inicia la mega marcha de trabajadores del IMSS este viernes 30 de octubre? Horario y ruta

La megamarcha del IMSS del viernes 30 de octubre contempla dos movilizaciones en diferentes horarios y puntos de la Ciudad de México. De acuerdo con Rafael Soto Cruz, enfermero del Centro Médico Nacional Siglo XXI y vocero del movimiento, la primera comenzará a las 10:00 horas sobre Paseo de la Reforma, con la participación de trabajadores procedentes de diferentes entidades del país y personal de distintos turnos laborales.

La segunda concentración está programada para las 15:00 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado sobre avenida Cuauhtémoc, con salida prevista a las 16:00 horas. El representante del movimiento estima la participación de al menos 10 mil trabajadores en esta movilización, aunque la cifra corresponde a una previsión de los organizadores. Los horarios y puntos anunciados son los siguientes:

Primera movilización: 10:00 horas, desde las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma.

10:00 horas, desde las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma. Segunda concentración: 15:00 horas, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, sobre avenida Cuauhtémoc.

15:00 horas, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, sobre avenida Cuauhtémoc. Salida del segundo contingente: 16:00 horas, desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

En cuanto a los recorridos, la marcha matutina podría dirigirse hacia la Secretaría de Gobernación, ubicada sobre avenida Bucareli, mientras que otros contingentes podrían avanzar hacia el Centro Histórico. Sin embargo, el vocero de los trabajadores aclaró que la ruta y el destino final todavía no están definidos, debido a que dependerán de la respuesta del Gobierno federal a su solicitud de establecer una mesa de negociación.

¿Qué calles estarán cerradas por la mega marcha del IMSS este 30 de octubre?

Las principales afectaciones viales previstas para el viernes 30 de octubre se concentran en Paseo de la Reforma, avenida Cuauhtémoc, Bucareli y los cruces de Insurgentes, donde se realizarán las concentraciones o podrían avanzar los contingentes. La circulación también podría modificarse en avenida Juárez y calles del Centro Histórico, dependiendo del recorrido que sigan los manifestantes. Estas son las vialidades donde podrían presentarse bloqueos o cortes temporales:

Paseo de la Reforma: concentración matutina frente a las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en el número 476.

concentración matutina frente a las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en el número 476. Avenida Cuauhtémoc: concentración vespertina en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

concentración vespertina en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Avenida Bucareli: posibles afectaciones en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.

posibles afectaciones en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Avenida Insurgentes: interrupciones en los cruces con Paseo de la Reforma, dependiendo del avance de la marcha.

interrupciones en los cruces con Paseo de la Reforma, dependiendo del avance de la marcha. Avenida Juárez: posibles modificaciones a la circulación si los contingentes avanzan hacia el Centro Histórico.

posibles modificaciones a la circulación si los contingentes avanzan hacia el Centro Histórico. Calles del Centro Histórico: posibles afectaciones si se confirma el desplazamiento de manifestantes hacia esa zona.

Hasta este jueves 29 de octubre, no se ha confirmado un listado oficial de calles cerradas ni los horarios específicos de los bloqueos. Por ello, las vialidades mencionadas deben considerarse zonas de posibles afectaciones y no cierres definitivos durante toda la jornada.

Como alternativas para los automovilistas se encuentran Circuito Interior, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Chapultepec, dependiendo del origen y destino de cada traslado. Se recomienda consultar los reportes del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, a través de @OVIALCDMX, para conocer los cortes y desvíos conforme avancen las manifestaciones.

Metro y Metrobús CDMX, este 30 octubre: estaciones afectadas por la mega marcha del IMSS

La movilización de trabajadores del IMSS también podría ocasionar modificaciones temporales en el servicio del Metrobús, principalmente en las líneas 1 y 7, que recorren Insurgentes y Paseo de la Reforma, respectivamente. Además, la Línea 3 deberá mantenerse bajo vigilancia por su recorrido sobre avenida Cuauhtémoc, donde se encuentra el punto de concentración del contingente vespertino.

De acuerdo con los trayectos oficiales del Metrobús, estas son algunas de las estaciones y líneas cercanas a las zonas donde podrían registrarse afectaciones:

Metrobús Línea 1: estaciones Reforma y Hamburgo, cercanas al cruce de Insurgentes con Paseo de la Reforma.

estaciones Reforma y Hamburgo, cercanas al cruce de Insurgentes con Paseo de la Reforma. Metrobús Línea 3: estaciones Centro Médico, Doctor Márquez y Hospital General, ubicadas sobre avenida Cuauhtémoc.

estaciones Centro Médico, Doctor Márquez y Hospital General, ubicadas sobre avenida Cuauhtémoc. Metrobús Línea 7: estaciones Reforma, Hamburgo, La Palma y El Caballito, localizadas sobre Paseo de la Reforma.

Por su parte, el Metro de la CDMX no ha anunciado cierres de estaciones relacionados con la megamarcha del 30 de octubre. Sin embargo, los accesos y las inmediaciones de algunas estaciones podrían registrar mayor concentración de personas durante el desarrollo de las protestas.

Entre las estaciones cercanas a los puntos anunciados se encuentran Centro Médico, de las líneas 3 y 9; Cuauhtémoc e Insurgentes, de la Línea 1; e Hidalgo, de las líneas 2 y 3. Su ubicación dentro de las zonas de posible movilización no significa que se haya suspendido el servicio o que sus accesos vayan a permanecer cerrados.

Hasta el momento, tampoco existe confirmación oficial de estaciones del Metrobús que dejarán de prestar servicio por esta protesta. Las modificaciones, desvíos y posibles cierres se conocerán conforme avancen los contingentes. Los usuarios pueden consultar los avisos del Metro (@MetroCDMX), Metrobús (@MetrobusCDMX) y Centro de Orientación Vial (@OVIALCDMX) para verificar las condiciones del transporte público y las vialidades durante el viernes 30 de octubre.