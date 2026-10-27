Calendario de pagos de Pensiones Bienestar: fechas y montos para el bimestre noviembre – diciembre 2026

Los depósitos correspondientes al último bimestre del 2026 comenzarán el 3 de noviembre y se repartirán por apellido hasta el día 27

Calendario noviembre-diciembre Programas del Bienestar | Reuters

Este martes 27 de octubre se confirmó el calendario de pagos de los Programas para el Bienestar correspondiente al último bimestre de 2026. A partir del 3 de noviembre y hasta el día 27, se realizarán los depósitos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Los recursos serán depositados de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de cada derechohabiente. El dinero llegará automáticamente a la Tarjeta del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a una sucursal el mismo día del depósito para recibirlo. También quedó definida la fecha correspondiente para el jornal mensual de Sembrando Vida.

Programas del Bienestar: ¿Cuándo inician los pagos del bimestre noviembre – diciembre 2026?

El calendario de pagos de los Programas para el Bienestar, correspondiente al último bimestre de 2026, comenzará el martes 3 de noviembre y concluirá el viernes 27. Los depósitos se realizarán a lo largo de casi cuatro semanas, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Una vez efectuado el depósito, el dinero permanecerá disponible en la Tarjeta del Bienestar, por lo que no será obligatorio retirarlo el mismo día señalado en el calendario. Los derechohabientes podrán disponer de sus recursos cuando lo necesiten.

💳 ¡Las #PensionesBienestar inician sus pagos en noviembre!



🗓️ Checa cuándo tendrás tu depósito si recibes la #PensiónMujeresBienestar, #PensiónAdultosMayores, #PensiónDiscapacidad o el Programa de #MujeresTrabajadoras.#SembrandoVida realizará su pago el día 11. 🌱 pic.twitter.com/4KRl1kN5A9 — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 26, 2026

Calendario oficial de pagos de Pensiones Bienestar, noviembre – diciembre 2026

La fecha de depósito de los Programas para el Bienestar se determina de acuerdo con la primera letra del apellido paterno. El calendario establece una distribución escalonada a lo largo de noviembre. Algunas letras cuentan con dos días de pago debido al número de personas registradas, mientras que otras se agrupan en una misma fecha.

Los depósitos se realizarán directamente en la Tarjeta del Bienestar. Los beneficiarios no tendrán que realizar ningún trámite adicional para recibir su dinero. Una vez efectuado el pago, los recursos permanecerán disponibles en la cuenta y podrán retirarse en cajeros automáticos o utilizarse directamente con la tarjeta. No será necesario acudir a una sucursal bancaria el mismo día del depósito, ya que el dinero podrá utilizarse cuando cada derechohabiente lo necesite.

Letra Día A Martes 3 B Miércoles 4 C Jueves 5 y viernes 6 D, E, F Lunes 9 G Martes 10 y miércoles 11 H, I, J, K Jueves 12 L Viernes 13 M Martes 17 y miércoles 18 N, Ñ, O Jueves 19 P, Q Viernes 20 R Lunes 23 y martes 24 S Miércoles 25 T, U, V Jueves 26 W, X, Y, Z Viernes 27

Los montos para este último bimestre de 2026 son de 6 mil 400 pesos para la Pensión de Adultos Mayores, 3 mil 100 pesos para Mujeres Bienestar y 3 mil 300 pesos para la Pensión de Personas con Discapacidad. Por su parte, el Programa de Madres Trabajadoras entregará mil 650 pesos por niña o niño, mientras que el apoyo para menores con discapacidad será de 3 mil 720 pesos.

¿Cuándo cae el pago de Sembrando Vida y cuánto es?

Las y los derechohabientes de Sembrando Vida recibirán el miércoles 11 de noviembre el depósito correspondiente a su jornal mensual. A diferencia de las pensiones que se entregan de manera bimestral, y durante todo el mes, este apoyo cuenta con una fecha de pago fija establecida para sus beneficiarios. El monto correspondiente a noviembre será de 6 mil 450 pesos, que se depositarán directamente en la Tarjeta del Bienestar.