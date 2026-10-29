Día de Muertos 2026: estos son los horarios de los panteones en la CDMX y otros estados

Del 30 de octubre al 2 de noviembre, distintos panteones tendrán horarios especiales, cierres nocturnos y operativos de seguridad

Día de Muertos 2026: horarios de panteones. Claro Sports

Flores de cempasúchil, veladoras y familias completas volverán a llenar los cementerios del país durante Día de Muertos 2026, una de las fechas con mayor afluencia del año en los panteones, para recordar a los seres queridos que partieron del mundo físico. Entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, distintos municipios ampliarán horarios, desplegarán operativos de seguridad y establecerán restricciones especiales para recibir a quienes acudirán a visitar las tumbas de sus familiares.

En la Ciudad de México, la mayoría de los cementerios públicos tendrá jornadas especiales, aunque los horarios variarán según la alcaldía. Lugares vinculados con celebraciones tradicionales, como San Andrés Mixquic, extenderán el acceso e incluso mantendrán actividades durante la noche de La Alumbrada. La afluencia estará acompañada por un operativo especial de seguridad.

Horarios de los panteones en Día de Muertos en la CDMX: del 30 de octubre al 2 de noviembre

En la Ciudad de México, no todos los panteones abrirán y cerrarán a la misma hora. El horario general en buena parte de las alcaldías será aproximadamente de 08:00 a 17:00 horas, aunque existen varias excepciones debido a tradiciones comunitarias, velaciones nocturnas y niveles de afluencia. Los horarios difundidos para los panteones públicos de las 16 alcaldías son los siguientes:

Álvaro Obregón: 08:00 a 16:00 horas.

08:00 a 16:00 horas. Azcapotzalco: 08:00 a 17:00 horas.

08:00 a 17:00 horas. Benito Juárez: 08:00 a 17:00 horas.

08:00 a 17:00 horas. Panteón Xoco, Benito Juárez: 07:00 a 23:00 horas.

07:00 a 23:00 horas. Coyoacán: 08:00 a 17:00 horas.

08:00 a 17:00 horas. Cuauhtémoc: 08:00 a 17:00 horas.

08:00 a 17:00 horas. Cuajimalpa: 08:00 a 18:00 horas.

08:00 a 18:00 horas. Gustavo A. Madero: 08:00 a 17:00 horas.

08:00 a 17:00 horas. Iztapalapa: 08:00 a 15:00 horas.

08:00 a 15:00 horas. Iztacalco: 11:00 a 23:00 horas.

11:00 a 23:00 horas. Magdalena Contreras: 08:00 a 17:00 horas.

08:00 a 17:00 horas. Miguel Hidalgo: 07:00 a 18:00 horas.

07:00 a 18:00 horas. Milpa Alta: 07:00 a 20:00 horas.

07:00 a 20:00 horas. Tlalpan: 08:00 a 19:00 horas.

08:00 a 19:00 horas. Tláhuac: 08:00 a 00:00 horas.

08:00 a 00:00 horas. Venustiano Carranza: 08:00 a 17:00 horas.

08:00 a 17:00 horas. Xochimilco: 08:00 a 18:00 horas.

Uno de los puntos que concentrará mayor atención será San Andrés Mixquic, en Tláhuac, donde la celebración de Día de Muertos mantiene una tradición propia. El 2 de noviembre se realiza La Alumbrada, cuando las familias encienden miles de velas sobre las tumbas y permanecen en el cementerio durante la noche. Por ello, su dinámica de acceso es distinta a la de otros panteones capitalinos.

En San Andrés Mixquic, el panteón se ilumina con veladoras, cempasúchil y ofrendas durante la Alumbrada 🕯️



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La Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzará especialmente la vigilancia en cementerios como San Andrés Mixquic, San Nicolás Tolentino, San Francisco Tlaltenco, Civil de Dolores, San Lorenzo Tezonco, San Lorenzo Vecinal, Sanctorum, San Fernando, Panteón Jardín, Tepeyac, La Cuevita y San Miguel Topilejo.

El operativo capitalino contará con 11 mil policías, 720 vehículos oficiales, 20 motopatrullas, ocho ambulancias del ERUM, una grúa y sobrevuelos de helicópteros Cóndores, así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana SSC, Pablo Vázquez Camacho. Además, habrá personal encargado de regular el tránsito en las vialidades cercanas a los cementerios con mayor concentración de visitantes.

¿En qué horarios operarán los panteones en México? Lista por estados

Los horarios dependen de cada municipio, por lo que no existe una apertura general aplicable a todo un estado. Hasta ahora, estas son algunas de las jornadas confirmadas para ciudades y cementerios de distintas entidades:

1. Aguascalientes: Maneja bloques especiales por temporada: 30 y 31 de octubre de 08:00 a 21:00 hrs; 1 y 2 de noviembre de 08:00 a 19:00 hrs.

2. Baja California: Ciudades como Tijuana y Mexicali abren sus panteones públicos de 08:00 a 18:00 hrs.

3. Baja California Sur: Horario regular de 08:00 a 16:00 hrs; extensión a las 18:00 hrs en La Paz durante Todos los Santos.

4. Campeche: Operación tradicional de 07:00 a 18:00 hrs.

5. Chiapas: En Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal se acostumbra abrir de 06:00 a 18:00 hrs en Día de Muertos.

6. Chihuahua: Los panteones municipales operan normalmente de 08:00 a 17:00 hrs o 18:00 hrs.

7. Ciudad de México: Rangos muy variados por alcaldía. El estándar es de 08:00 a 17:00 hrs, pero puntos como Mixquic (Tláhuac) extienden el horario hasta las 00:00 hrs o de forma continua, e Iztacalco hasta las 23:00 hrs.

8. Coahuila: Panteones en Torreón y Saltillo abren de 08:00 a 18:00 hrs.

9. Colima: Horario general de 08:00 a 18:00 hrs.

10. Durango: Cementerios municipales reciben visitas de 08:00 a 18:00 hrs.

11. Estado de México: Coexisten horarios de 09:00 a 17:00 hrs (Toluca) con cementerios privados que cierran temprano (16:30 hrs) y pueblos civiles que permiten velaciones nocturnas completas.

12. Guanajuato: Operan de 08:00 a 18:00 hrs. El famoso Panteón de Santa Paula suele tener actividades culturales vespertinas.

13. Guerrero: En Acapulco y Chilpancingo el acceso es de 07:00 a 18:00 hrs.

14. Hidalgo: Horarios de 08:00 a 18:00 hrs en Pachuca.

15. Jalisco: En el área metropolitana de Guadalajara el horario masivo es de 08:00 a 18:00 hrs. El histórico Panteón de Belén cuenta con recorridos nocturnos especiales previa reservación.

16. Michoacán: Varía drásticamente por comunidad. Pátzcuaro y Tzintzuntzan permiten velaciones toda la noche del 1 al 2 de noviembre. El panteón de la Isla de Janitzio restringe el paso al turismo general debido a obras.

17. Morelos: En Cuernavaca el horario típico es de 08:00 a 17:00 hrs.

18. Nayarit: Cementerios de Tepic abren de 08:00 a 18:00 hrs.

19. Nuevo León: En Monterrey y Santiago el horario establecido para las jornadas festivas es de 08:00 a 18:00 hrs.

20. Oaxaca: En Santa Cruz Xoxocotlán y el Panteón General de Oaxaca capital se realizan veladas tradicionales nocturnas que se extienden hasta la madrugada.

21. Puebla: Los panteones urbanos operan de 08:00 a 18:00 hrs.

22. Querétaro: Operación ordinaria de 08:00 a 17:00 hrs.

23. Quintana Roo: Panteones municipales de Cancún y Chetumal operan de 08:00 a 18:00 hrs.

24. San Luis Potosí: Horarios de 08:00 a 18:00 hrs en la Huasteca Potosina (Xantolo), donde los festejos comunitarios dictan las velaciones locales.

25. Sinaloa: Culiacán y Mazatlán abren comúnmente de 07:00 a 18:00 hrs.

26. Sonora: Horario estándar de 08:00 a 18:00 hrs en Hermosillo.

27. Tabasco: Villahermosa opera regularmente de 07:00 a 18:00 hrs.

28. Tamaulipas: Horarios de 08:00 a 18:00 hrs.

29. Tlaxcala: Los camposantos abren de 08:00 a 18:00 hrs.

30. Veracruz: Municipios como Huatusco abren en horario especial hasta las 22:00 hrs el 31 de octubre y de 07:00 a 19:00 hrs el 1 y 2 de noviembre. Coatzacoalcos opera de 08:00 a 18:00 hrs.

31. Yucatán: En Mérida, los cementerios (como el General) abren de 08:00 a 18:00 hrs, extendiéndose si hay recorridos culturales organizados por el ayuntamiento.

32. Zacatecas: Operación regular de 08:00 a 18:00 hrs.

Debido a que cada ayuntamiento puede modificar los horarios por cuestiones de afluencia, seguridad o condiciones del cementerio, conviene consultar el aviso del municipio o del propio panteón antes de realizar el traslado, especialmente si la visita será por la tarde o durante la noche.

¿Cuáles son las principales recomendaciones para visitar un panteón en Día de Muertos?

La gran cantidad de personas que acudirá a los cementerios obliga a tomar algunas precauciones, especialmente en espacios antiguos, con pasillos estrechos o tumbas deterioradas.

Una de las principales recomendaciones es llegar con anticipación, identificar previamente los accesos y salidas y considerar que las vialidades cercanas pueden presentar congestionamientos o cierres temporales. En la CDMX habrá personal de tránsito alrededor de los cementerios con mayor afluencia para agilizar la movilidad.

También se recomienda mantener bajo supervisión a niñas, niños y adultos mayores, establecer un punto de reunión familiar en caso de separación y proteger objetos personales, teléfonos y carteras ante las grandes concentraciones de personas. En varios estados existen, además, restricciones relacionadas con la prevención del dengue. Las autoridades solicitan evitar colocar flores en recipientes con agua y utilizar tierra o arena húmeda para reducir la aparición de posibles criaderos de mosquitos.

Entre las recomendaciones generales se encuentran:

Llegar con tiempo y revisar previamente el horario del panteón.

Utilizar ropa cómoda y calzado adecuado.

Mantener hidratados a niñas, niños y adultos mayores.

No caminar, sentarse o apoyarse sobre lápidas y tumbas antiguas.

Mantener las veladoras lejos del pasto seco y no dejarlas sin supervisión.

Depositar la basura en los lugares asignados.

Vigilar permanentemente a los menores de edad.

Proteger las pertenencias y evitar llevar objetos de valor innecesarios.

Respetar las áreas restringidas y las indicaciones del personal.

Evitar introducir bebidas alcohólicas, armas u objetos punzocortantes cuando estén prohibidos.

Consultar las reglas particulares para el ingreso de mascotas.

En caso de emergencia en la Ciudad de México, los visitantes podrán solicitar apoyo a los elementos desplegados dentro y fuera de los cementerios o comunicarse al 911. El operativo especial permanecerá activo hasta el lunes 2 de noviembre.