Aguinaldo ISSSTE 2026: esta es la fecha exacta del primer pago en noviembre

El ISSSTE entregará la gratificación anual en dos exhibiciones; conoce cuándo verás reflejado el depósito

¿Cuántos días de aguinaldo son por ley 2026? | Claro Sports

Noviembre será uno de los meses con mayor movimiento para las personas pensionadas y jubiladas del ISSSTE, debido a que además de los depósitos ordinarios comenzará la entrega del aguinaldo correspondiente a 2026. El calendario oficial establece que la gratificación anual será cubierta en dos partes, por lo que los beneficiarios deberán considerar más de una fecha durante el cierre del año.

Antes del aguinaldo llegará la mensualidad correspondiente a noviembre. El ISSSTE programó ese depósito para hoy jueves 29 de octubre de 2026, mientras que la pensión de diciembre será entregada el 27 de noviembre. El Instituto confirmó además que la primera parte del aguinaldo se cubrirá durante la primera quincena de noviembre.

La fecha más precisa aparece en el decreto federal publicado el 23 de octubre de 2026: el aguinaldo podrá comenzar a cubrirse a partir del 10 de noviembre. Esto significa que el 10 de noviembre es la fecha desde la cual está autorizado el primer pago; el calendario del ISSSTE, por su parte, establece como periodo oficial la primera quincena y no señala que todos los pensionados deban recibirlo necesariamente el mismo día.

¿Cuándo pagan el aguinaldo a los pensionados del ISSSTE? Fecha exacta del primer pago

La primera parte del aguinaldo ISSSTE 2026 podrá pagarse a partir del martes 10 de noviembre, de acuerdo con el decreto correspondiente al ejercicio fiscal de este año. La disposición incluye a pensionistas del Instituto y establece que la gratificación debe cubrirse bajo los términos administrativos que determine la Secretaría de Hacienda.

El beneficio contempla a personas que reciben una pensión civil, haber de retiro, pensión de gracia y a los deudos que tengan reconocida una pensión del ISSSTE, entre otros supuestos previstos en el decreto. En los casos en los que existan varios beneficiarios de una misma pensión, la gratificación deberá repartirse de manera proporcional entre ellos.

¿Cuántos pagos son y cuándo depositan el aguinaldo de los pensionados del ISSSTE?

El aguinaldo se divide en dos exhibiciones. La primera se entrega durante la primera quincena de noviembre y puede comenzar desde el día 10. La segunda está programada para el viernes 27 de noviembre de 2026, fecha que coincide con el depósito de la mensualidad correspondiente a diciembre, por lo que quienes tengan derecho a la prestación recibirán ambos movimientos durante ese periodo.

El monto no es idéntico para todos los pensionados. La cantidad depende de la cuota de pensión reconocida a cada persona, por lo que dos beneficiarios pueden recibir cantidades distintas aun cuando ambos tengan derecho al aguinaldo. El decreto establece además que el pago se realizará por el mismo conducto utilizado habitualmente para cubrir la pensión.

¿Cuántos días de aguinaldo son por ley 2026?

Para los pensionistas incluidos en el decreto federal de 2026, el aguinaldo puede ser de hasta 40 días de las cuotas de pensión asignadas. La disposición no fija una cantidad única en pesos, ya que el cálculo depende de la pensión correspondiente a cada beneficiario y de los lineamientos aplicables.

Cuando una misma pensión corresponde a varias personas, el monto de la gratificación se distribuye proporcionalmente conforme a la parte que recibe cada beneficiario. De esta manera, el cálculo parte de la cuota reconocida y no de una cifra general establecida para todos los jubilados y pensionados del Instituto.

Es importante distinguir este esquema del aguinaldo mínimo previsto para trabajadores regidos por la Ley Federal del Trabajo. En el caso de los pensionados del ISSSTE contemplados por el decreto de 2026, la referencia es de hasta 40 días, mientras que el calendario oficial concentra ambas entregas durante noviembre: la primera desde el 10 y dentro de la primera quincena, y la segunda el 27 de noviembre.