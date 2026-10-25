SEP: ¿Habrá megapuente por el Día de Muertos en México? Fecha de suspensión de clases

Las festividades coinciden con la celebración de la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar

Los niños ya preparan sus mejores disfraces para las festividades | Reuters

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla un periodo de cuatro días sin clases para estudiantes de educación básica en el marco del Día de Muertos 2026. El descanso comenzará el viernes 30 de octubre y se extenderá durante el fin de semana y el lunes 2 de noviembre.

La pausa no corresponde únicamente a la celebración del Día de Muertos. El viernes 30 de octubre está programada la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), jornada en la que docentes y directivos realizan actividades de evaluación, planeación y seguimiento escolar. El regreso a las aulas está previsto para el martes 3 de noviembre.

¿Qué días no habrá clases en México por el Día de Muertos 2026?

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional tendrán cuatro días consecutivos sin clases:

Viernes 30 de octubre: sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Sábado 31 de octubre: fin de semana.

Domingo 1 de noviembre: fin de semana.

Lunes 2 de noviembre: suspensión de labores docentes.

Por lo tanto, las clases se reanudarán el martes 3 de noviembre de 2026. La SEP establece ocho sesiones ordinarias del CTE durante el ciclo escolar 2026-2027; la correspondiente al 30 de octubre es la segunda del calendario.

El calendario oficial aplica para las escuelas de educación básica de las 32 entidades del país y contempla 185 días efectivos de clase durante el ciclo 2026-2027.

Es importante señalar que el descanso de cuatro días para los estudiantes se produce por la combinación de la sesión del CTE, los dos días del fin de semana y la suspensión de labores docentes del lunes 2 de noviembre. No se trata de un megapuente generado únicamente por el Día de Muertos.

¿Es descanso oficial el Día de Muertos? Esto dice la LFT

El 2 de noviembre no es un día de descanso obligatorio para los trabajadores del sector privado establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT). El artículo 74 contempla otras fechas como días de descanso obligatorio, pero no incluye el Día de Muertos.

Esto significa que el descanso escolar establecido por la SEP no equivale a un día feriado laboral para toda la población. Las escuelas de educación básica sí tienen contemplada la suspensión de labores docentes el 2 de noviembre dentro de su calendario oficial, pero la situación laboral de cada trabajador depende de las disposiciones aplicables a su centro de trabajo.