Mixco vs Xelajú MC en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Partido importante para los puestos altos de la tabla de posiciones.

Mixco Xelajú, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡Bienvenidos al resultado minuto a minuto del Mixco vs Xelajú MC en Claro Sports! Los Chicharroneros reciben a los Superchivos por la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un enfrentamiento entre dos equipos que vienen de ganar y buscan acercarse a la cima. Con tres puntos de diferencia entre ambos antes del encuentro, el resultado puede modificar la pelea en los primeros lugares. Sigue aquí los goles, el marcador en vivo y las principales incidencias del partido.

Deportivo Mixco llega con 27 puntos, producto de ocho triunfos, tres empates y cinco derrotas. El equipo de Fabricio Benítez viene de vencer 3-1 a Guastatoya como visitante y acumula seis encuentros sin perder, una racha que lo mantiene entre los protagonistas del campeonato. Ahora, los Chicharroneros buscarán aprovechar la localía para sumar otra victoria y sostener la presión sobre sus rivales en la parte alta de la tabla.

Por su parte, Xelajú MC suma 24 unidades, tras siete victorias, tres empates y seis derrotas. El conjunto de Roberto Hernández llega motivado después de superar 1-0 a Municipal en el Mario Camposeco, aunque tiene pendiente encontrar regularidad: lleva siete jornadas alternando triunfos y derrotas. Los Superchivos intentarán romper esa tendencia y ganar dos partidos consecutivos, algo que únicamente consiguieron en las primeras dos fechas del Apertura.

¿A qué hora inicia y dónde mirar el Mixco vs Xelajú hoy jueves 29 de octubre de 2026?

El encuentro entre Deportivo Mixco y Xelajú MC será el jueves 29 de octubre a las 11:00 horas en el estadio Santo Domingo y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mixco vs Xelajú para la jornada 17, al momento

Xelajú MC no podrá contar con Diego Casas, expulsado en el duelo ante Municipal, mientras que Deportivo Mixco no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Fabricio Benítez y Roberto Hernández eligieron las siguientes alineaciones iniciales para sus equipos.

Deportivo Mixco: Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Allen Yanes, Cristian Jiménez, Jorge Sotomayor; Lynner García, Fabián Cuero, Melvin Gómez; Nicolás Martínez, Kennedy Rocha y Gabriel Arce. DT: Fabricio Benítez.

Xelajú MC: Rubén Silva; Ernesto Monreal, Kevin Ruiz, Erick González, Javier González; Antonio López, Maynor de León, Yair Jaén, José Joj; Elmer Cardoza y Óscar de León. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes del Mixco vs Xelajú y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Xelajú MC:

30 de agosto de 2026 | Xelajú MC 4-1 Mixco | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 11 de abril de 2026 | Mixco 3-1 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 22 de febrero de 2026 | Xelajú MC 2-1 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 17 de octubre de 2025 | Xelajú MC 1-2 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de agosto de 2025 | Mixco 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

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