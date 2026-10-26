Gran Premio de México 2026 F1 en vivo: horario y dónde ver a Checo Pérez en las prácticas, clasificación y carrera

Checo Pérez regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez con Cadillac, mientras Kimi Antonelli buscará conquistar su primer título mundial

Gran Premio de México 2026, en vivo online | Claro Sports

La Fórmula 1 llega a la Ciudad de México para uno de los fines de semana más esperados de la temporada 2026. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá la vigésima fecha del campeonato, con el regreso de Checo Pérez frente a su afición y la posibilidad de presenciar una nueva coronación mundial.

Andrea Kimi Antonelli llega a territorio mexicano como líder del Campeonato Mundial de Pilotos, con 365 puntos y una ventaja de 123 unidades sobre George Russell. Después de conquistar su novena victoria del año en Austin, el italiano de Mercedes necesita sumar apenas dos puntos para asegurar matemáticamente su primera corona. A sus 20 años, podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

¿A qué hora son las Prácticas Libres del GP de México 2026 de la Fórmula 1?

El Gran Premio de México comenzará el viernes 30 de octubre con dos sesiones de prácticas libres. La preparación será importante por las condiciones del Autódromo Hermanos Rodríguez. La altura y la menor densidad del aire afecta la carga aerodinámica y la refrigeración de los monoplazas, por lo que los equipos deberán encontrar un equilibrio entre velocidad, estabilidad y temperatura.

Para Cadillac, las prácticas representarán una oportunidad de trabajar en el rendimiento de su monoplaza después de un complicado fin de semana en Austin. Checo Pérez terminó en la posición 19 del Gran Premio de Estados Unidos, mientras Valtteri Bottas abandonó. La escudería estadounidense continúa sin sumar puntos en su temporada de debut.

Viernes 30 de octubre | Práctica Libre 1: 12:30 a 13:30 horas.

12:30 a 13:30 horas. Viernes 30 de octubre | Práctica Libre 2: 16:00 a 17:00 horas.

16:00 a 17:00 horas. Sábado 31 de octubre | Práctica Libre 3: 11:30 a 12:30 horas.

¿A qué hora es la clasificación del GP de México 2026 de la Fórmula 1?

La clasificación se disputará el sábado 31 de octubre a las 15:00 horas, tiempo del centro de México. Los pilotos buscarán asegurar las mejores posiciones de salida en un circuito de 4.304 kilómetros que combina una de las rectas más largas del calendario con sectores técnicos y curvas de baja velocidad.

La sesión tendrá especial importancia para Mercedes, que llega después de dominar la clasificación y la carrera en Austin con Antonelli. El italiano consiguió la pole position en el Circuito de las Américas y convirtió su ventaja de salida en una victoria que lo dejó a las puertas del campeonato. En México, una buena posición de arrancada podría facilitarle la obtención de los puntos necesarios para coronarse.

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de México 2026?

La carrera del Gran Premio de México se celebrará el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. La competencia está programada a 71 vueltas, para una distancia total de 305.354 kilómetros.

El Autódromo Hermanos Rodríguez ha sido escenario de cinco definiciones del título mundial. John Surtees se coronó en 1964, Denny Hulme en 1967 y Graham Hill en 1968. Décadas después, Lewis Hamilton aseguró sus campeonatos de 2017 y 2018 en territorio mexicano.

¿Dónde ver todas las sesiones en vivo del GP de México 2026 de la Fórmula 1: prácticas, clasificación y carrera?

El Gran Premio de México 2026 se podrá seguir en vivo a través de Sky Sports, Izzi y F1 TV Pro, con la transmisión de las prácticas libres, la clasificación y la carrera desde el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Además, Claro Sports ofrecerá la cobertura minuto a minuto de todas las sesiones, con los tiempos, resultados, posiciones y acontecimientos más importantes del fin de semana.

Calendario de Fórmula 1 2026: próximas carreras y fechas de la temporada

Después del Gran Premio de Estados Unidos, la Fórmula 1 afrontará las últimas cinco fechas de la temporada 2026. La gira continental continuará en México, Brasil y Las Vegas, antes de trasladarse a Medio Oriente para las carreras de Qatar y Abu Dhabi, donde concluirá el campeonato el 6 de diciembre.

Aunque Antonelli podría asegurar el título de pilotos en México, todavía quedarán objetivos importantes en disputa. Mercedes lidera el Campeonato de Constructores con 607 puntos, seguido por Ferrari con 474, mientras Red Bull y McLaren están empatados con 355 unidades. La pelea por el segundo lugar y las posiciones restantes mantendrá la tensión durante las últimas carreras.