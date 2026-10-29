Dayro Moreno, el jugador colombiano con más partidos en la historia

Después de jugar ante Alianza, el histórico delantero bate otro récord en su registro personal.

Dayro Moreno, goleador de Once Caldas | Vizzor

Dayro Moreno sigue ampliando sus números en el fútbol profesional. El delantero de 41 años, si bien no es titular en la versión actual de Once Caldas, siempre entra en su rol de dinamizador en el frente de ataque. Por ahora, ostenta varios récords que lo convierten en uno de los delanteros más importantes en el último tiempo.

Por ejemplo, se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Liga en Colombia, así como liderar la tabla de artilleros en Once Caldas, el equipo de sus amores y donde es un ídolo indiscutido. Y ni se diga de los títulos, entre ellos la inédita Copa Libertadores, cuando recién estaba dando sus primeros pasos en el profesionalismo.

Moreno viene liderando el plantel en cuestiones de motivación. El Blanco Blanco rema por la clasificación a cuadrangulares, en especial ahora tras su victoria ante Alianza en Palogrande, por la mínima diferencia (1-0), resultado que le permite mantenerse dentro de los ocho.

Dayro, el jugador con más partidos en la historia

Luego de que el delantero entrara a los 77′, se batió un récord que parecía muy duro de escalar. El pasado 28 de octubre, se convirtió en el jugador colombiano con más partidos profesionales en la historia, ostentando 937 juegos según el estadígrafo Carlos Forero.

Dayro superó a Miguel Calero, el histórico portero que se retiró en 2011 tras cumplir con una inolvidable carrera en varios clubes, en especial el Pachuca, donde es uno de los más importantes en toda la historia de los Tuzos. Falleció el 4 de diciembre de 2012 a los 41 años por cuenta de un infarto cerebral. El ‘Cóndor’ destacó por su agilidad y su personalidad bajo los tres palos.

El delantero superó a Calero, quien ostentaba los 936 apariciones como jugador profesional Prueba de ello fue la planilla del debut del nacido en Chicoral que divulgó Forero, en un Clásico Cafetero, donde se estrenó a la edad de 16 años y 266 días.

‼️ HISTÓRICO ‼️ DAYRO MAURICIO MORENO GALINDO (2002-2026) Jugador de Colombia 🇨🇴con màs partidos en la historia 937 superò Miguel Àngel Calero 936 ✅Ficha del partido debut Junio 9 de 2002 16 Años 266 dìas planilla oficial @Dimayor 👇 @oncecaldas @josasc @Data1924 @jdanilocorrea — carlos forero (@carlosforero11) October 29, 2026

Por lo pronto, el atacante tiene contrato con el club de Manizales hasta el 31 de diciembre. La continuidad depende de las negociaciones con la dirigencia al finalizar la temporada, donde la meta está centrada, bajo las órdenes del Panelo Valencia, con la clasificación a cuadrangulares y la pelea por un cupo internacional.

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