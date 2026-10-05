Jóvenes Construyendo el Futuro: esta es la nueva fecha confirmada para las inscripciones

El registro de Jóvenes Construyendo el Futuro permanecerá cerrado el resto de 2026 y volverá a recibir solicitudes en enero de 2027

Todo sobre el programa Jovenes Construyendo el Futuro | @JovConFuturo

Las personas que buscan incorporarse a Jóvenes Construyendo el Futuro tendrán que esperar hasta 2027. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no habrá nuevas inscripciones durante los últimos meses de 2026, después de que el programa alcanzara la meta de incorporaciones para este año.

Los beneficiarios que ya se encuentran vinculados continuarán con su capacitación y recibirán el pago correspondiente, mientras que la plataforma volverá a aceptar nuevos aspirantes a partir de enero.

Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cuándo reabren las inscripciones? Nueva fecha

Las inscripciones a Jóvenes Construyendo el Futuro se reanudarán en enero de 2027. Por ahora no se ha anunciado el día exacto de enero en el que volverá a habilitarse el registro. Los interesados deberán esperar la información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y consultar la plataforma oficial para conocer cuándo podrán presentar una nueva solicitud.

La disponibilidad de espacios dependerá de los centros de trabajo habilitados y de la estrategia de atención del programa en cada localidad, por lo que las opciones pueden variar según el municipio del solicitante.

¿Por qué se pausó el registro para Jóvenes Construyendo el Futuro?

El cierre de las inscripciones durante el resto de 2026 responde al cumplimiento de la meta establecida para este año. “De aquí a diciembre ya hay suficientes jóvenes en el programa y de aquí a diciembre no habrá inscripciones”.

La aclaración se produjo después de que el cierre de la plataforma generara dudas entre personas que esperaban un nuevo periodo de incorporación durante octubre. La suspensión únicamente corresponde a nuevos registros. Quienes ya se encuentran vinculados a un centro de trabajo podrán continuar con sus actividades, capacitación y apoyos bajo las condiciones establecidas por el programa

¿Qué es Jóvenes Construyendo el Futuro y de cuánto es el apoyo?

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa dirigido a personas de entre 18 y 29 años que al momento de solicitar su incorporación no estudian ni trabajan. Su objetivo es vincularlas con empresas, talleres, instituciones y otros centros de trabajo para recibir capacitación durante un periodo de hasta 12 meses.

Durante 2026, cada aprendiz recibe un apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos. Los participantes también cuentan con cobertura médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para incorporarse es necesario cumplir con los criterios de edad y situación laboral y educativa, además de completar el registro con documentos oficiales. Una vez disponible la plataforma, el aspirante deberá elegir entre los centros de trabajo habilitados y completar el proceso de vinculación para comenzar sus actividades.