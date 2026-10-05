Luis Romo, baja de la Selección Mexicana para el partido ante Chile

Se suma a Mateo Chávez, Hirving Lozano y Gilberto Mora como elementos que no jugarán contra los andinos

Luis Romo, baja de la selección por lesión. | Imago7.

La selección mexicana sumará una nueva baja para el partido ante Chile. Luis Romo está descartado para tener minutos en el siguiente compromiso del Tri, de acuerdo con información obtenida por Claro Sports.

La situación del mediocampista se agrega a una convocatoria que ya sufrió modificaciones. Mateo Chávez no podrá participar por suspensión, mientras que Hirving ‘Chucky’ Lozano y Gilberto Mora también causaron baja por lesión, por lo que Rafael Márquez deberá ajustar nuevamente su planteamiento para enfrentar al conjunto chileno.

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Luis Romo, descartado para enfrentar a Chile

Claro Sports pudo saber que Romo presenta un problema muscular que hace imposible su participación ante Chile. La selección mexicana todavía no ha informado la naturaleza de la molestia, pero su baja representaría otro cambio dentro del mediocampo de Rafael Márquez.

Romo fue titular en el partido frente a Estados Unidos, como parte de la zona central elegida por el técnico mexicano, aunque únicamente disputó la primera mitad y salió al descanso. De hecho, el futbolista había tenido una participación progresiva durante esta Fecha FIFA. No estuvo disponible contra Colombia debido a que se incorporó a la concentración después de ese encuentro, por lo que su primera aparición llegó en el duelo frente a Perú.

Ante la selección peruana, Luis Romo ingresó al minuto 61 por Denzell García, dándole pausa y mayor orden a un equipo mexicano que, para ese entonces, ya había perdido la brújula ante los incas.

México acumula ausencias para su próximo partido

La situación de Romo se suma a las bajas que ya tiene el conjunto mexicano. Mateo Chávez Hirving Lozano y Gilberto Mora harán que Rafael Márquez realice ajustes en distintas zonas del equipo, especialmente en el mediocampo, donde Romo había ganado relevancia.

Con un plantel reducido debido a lesiones y sanciones, México enfrentará a Chile en un partido que podrás disfrutar a través de Claro Sports Premium.