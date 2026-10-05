¿A qué hora llueve hoy en la CDMX? Pronóstico del 5 al 10 de octubre, alertas y cómo cuidarse

Las lluvias permanecerán durante la semana y podrían aumentar a partir del martes en la capital del país

Lluvias en la Ciudad de México. | Reuters

La Ciudad de México mantendrá condiciones para lluvias durante gran parte de la semana del 5 al 10 de octubre de 2026, por lo que quienes tengan actividades fuera de casa deberán considerar el pronóstico antes de sus traslados. Las precipitaciones podrían aumentar entre martes y viernes, con acumulados superiores a 30 milímetros en algunos puntos de la capital.

El panorama meteorológico responde a una combinación de vaguadas, inestabilidad atmosférica en niveles medios y altos y entrada de humedad procedente del Golfo de México y del Océano Pacífico. Este escenario puede favorecer tormentas, descargas eléctricas, granizo y rachas de viento en zonas donde se desarrollen las precipitaciones.

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¿A qué hora llueve hoy lunes 5 de octubre en la CDMX?

Para este lunes 5 de octubre, el pronóstico apunta a cielo de medio nublado a nublado y presencia de lluvias e intervalos de chubascos, con mayor atención en Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan, Álvaro Obregón y Tláhuac. Las temperaturas máximas pueden ubicarse entre los 22 y 24 grados, mientras que en las primeras horas del día los valores rondarán entre 13 y 15 grados, con registros de 9 a 11 grados en zonas altas.

Las precipitaciones tendrán mayor posibilidad de aparecer durante la tarde y hacia las primeras horas de la noche. El pronóstico puede cambiar por alcaldía, por lo que no existe una hora única de inicio para toda la CDMX. Las condiciones atmosféricas favorecen episodios de lluvia localizados, lo que significa que puede llover en una zona de la capital mientras otra permanece sin precipitaciones.

Además, el comportamiento de las tormentas obliga a prestar atención a las actualizaciones durante la tarde. En zonas con tormenta pueden registrarse rachas de viento cercanas o superiores a 40 km/h, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

¿Pronóstico del clima para los próximos días en la CDMX? Del 5 al 10 de octubre

Las lluvias permanecerán durante la semana y podrían aumentar a partir del martes. Los distintos modelos presentan diferencias en los acumulados y temperaturas, por lo que estos datos pueden modificarse conforme avance la semana. El panorama general es el siguiente:

Lunes 5 de octubre: intervalos de chubascos, con temperaturas máximas entre 22 y 24 °C.

intervalos de chubascos, con temperaturas máximas entre 22 y 24 °C. Martes 6 de octubre: posibilidad de chubascos y lluvias fuertes; temperatura cercana a 23 °C como máxima.

posibilidad de chubascos y lluvias fuertes; temperatura cercana a 23 °C como máxima. Miércoles 7 de octubre: cielo nublado y posibilidad de chubascos; máxima cercana a 21 °C.

cielo nublado y posibilidad de chubascos; máxima cercana a 21 °C. Jueves 8 de octubre: uno de los días con mayor potencial de lluvia. Los acumulados puntuales podrían superar los 40 mm en algunos sectores.

uno de los días con mayor potencial de lluvia. Los acumulados puntuales podrían superar los 40 mm en algunos sectores. Viernes 9 de octubre: continuará la posibilidad de precipitaciones y chubascos; temperaturas alrededor de 17 °C en algunas previsiones.

continuará la posibilidad de precipitaciones y chubascos; temperaturas alrededor de 17 °C en algunas previsiones. Sábado 10 de octubre: cielo nublado con precipitaciones en distintos puntos; máxima estimada cercana a 20 °C.

Entre martes y viernes existe posibilidad de acumulados superiores a 30 mm, mientras que el jueves algunos sectores podrían rebasar los 40 mm en 24 horas. Para el fin de semana se mantendrá la posibilidad de lluvias, aunque con acumulados menores en varias zonas.

¿Que fenómeno natural está provocando lluvias fuertes en la CDMX?

Las lluvias previstas para la capital no responden a un solo fenómeno meteorológico. El escenario de esta semana está asociado principalmente con vaguadas, inestabilidad atmosférica en niveles medios y altos y el transporte de humedad desde el Golfo de México y el Océano Pacífico.

Además, durante el fin de semana el frente número 1 permaneció estacionario frente a Tamaulipas y tuvo interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos, un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y el ingreso de humedad. Esa combinación provocó lluvias fuertes en la Ciudad de México y otras entidades del centro del país.

La humedad disponible y la inestabilidad pueden favorecer el desarrollo de tormentas en periodos cortos. Este punto resulta importante porque una precipitación concentrada en pocos minutos puede superar la capacidad del drenaje, aunque el acumulado total del día no alcance niveles extremos.

¿Qué significan los colores de las alertas de lluvia en la CDMX? Del verde al púrpura

El Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX establece cinco niveles de riesgo meteorológico. En el caso de la lluvia, cada color está relacionado con la cantidad prevista en 24 horas.

Verde corresponde a condiciones promedio, con menos de 15 mm de lluvia en 24 horas. Amarilla se utiliza ante precipitaciones de 15 a 29 mm; Naranja, cuando se esperan entre 30 y 49 mm; Roja, para acumulados de 50 a 70 mm; y Púrpura, el nivel máximo, cuando se pronostican más de 70 mm en 24 horas.

Recomendaciones para cuidarse en la temporada de lluvias

Protección Civil de la Ciudad de México recomienda mantener las coladeras libres de basura y objetos, evitar tirar grasas al drenaje, retirar objetos exteriores que puedan caer y mantenerse lejos de postes, cables eléctricos, árboles, bardas o espectaculares con riesgo de colapso.

Durante una tormenta también se debe evitar caminar o conducir por calles con corrientes de agua, encharcamientos o inundaciones. Para quienes utilizan bicicleta, la autoridad recomienda portar impermeable con reflejante, mientras que los automovilistas deben reducir la velocidad y considerar que las lluvias pueden arrastrar ramas u otros objetos hacia las vialidades.

En caso de que el agua ingrese a una vivienda, Protección Civil recomienda desconectar la energía eléctrica cuando sea seguro hacerlo, contar con lámpara, radio portátil y pilas, además de identificar rutas seguras para quienes habitan cerca de cauces o barrancas.