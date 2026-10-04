Registro de celulares 2026: ¿Cuál es la fecha límite para las líneas con terminación 4? Es obligatorio

Las líneas celulares de prepago terminadas en 4 tienen hasta el 15 de octubre de 2026 para registrarse; de no hacerlo, podrían ser suspendidas de forma temporal

Se acerca la fecha límite para registrartu línea | Reuters

El calendario para el registro obligatorio de líneas celulares en México continúa durante octubre y ahora corresponde a los usuarios cuyo número telefónico termina en 4. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció fechas escalonadas según el último dígito de cada línea para completar la vinculación con los datos de su titular.

Para quienes tienen un número celular con terminación 4, la fecha límite para cumplir con el registro es el 15 de octubre de 2026. Después de ese día, los operadores contarán con un periodo de hasta 72 horas para suspender de forma temporal las líneas que todavía no estén vinculadas.

El procedimiento forma parte de las disposiciones de identificación de líneas telefónicas móviles y tiene como objetivo asociar cada número de prepago con una CURP, con el fin de reducir el uso de líneas anónimas en delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual. El trámite no se realiza directamente ante una oficina de la CRT, sino a través de la compañía que presta el servicio.

El proceso puede completarse por internet desde las plataformas habilitadas por cada operador o de manera presencial en sus centros de atención. Las siguientes fechas corresponden a las terminaciones 5, 6, 7, 8 y 9, por lo que el programa continuará hasta el último día de diciembre de 2026.

¿Qué líneas de celulares deben hacer el registro ante la CRT de forma obligatoria?

La obligación se concentra en las líneas de telefonía móvil bajo la modalidad de recarga o prepago que todavía no estén vinculadas con la identidad de su titular. De acuerdo con la información oficial de la CRT, las líneas de pospago ya cuentan con esa asociación desde el momento en que el usuario contrata un plan de renta.

Para realizar el registro, el titular debe entrar al portal de su compañía, introducir su número y seguir el proceso de identificación solicitado por el operador. También puede acudir a un centro de atención con una identificación oficial vigente. Una persona física puede registrar hasta 10 líneas a su nombre, según las preguntas frecuentes publicadas por la CRT.

Las fechas se determinaron de acuerdo con el último número de cada celular: 0 venció el 15 de agosto; 1, el 31 de agosto; 2, el 15 de septiembre; 3, el 30 de septiembre; 4 vence el 15 de octubre; y 5 tendrá hasta el 31 de octubre. Después seguirán 6, el 15 de noviembre; 7, el 30 de noviembre; 8, el 15 de diciembre, y 9, el 31 de diciembre.

¿Qué líneas tienen como fecha límite el 15 de octubre para el registro?

Todos los números de prepago cuyo último dígito sea 4 tienen como fecha límite el jueves 15 de octubre de 2026 para completar su vinculación. Por ejemplo, si un número termina en 1234, forma parte del grupo correspondiente a esta etapa del calendario.

Octubre contempla además un segundo plazo. Las líneas terminadas en 5 tendrán hasta el 31 de octubre de 2026. La medida permite distribuir el proceso de vinculación durante el segundo semestre del año y sustituyó el esquema de una sola fecha límite para todos los usuarios.

¿Qué pasa si no hago el registro de mi línea?

La principal consecuencia es la suspensión temporal del servicio de telefonía móvil. La CRT señala que, después de vencer la fecha correspondiente, la empresa telefónica tiene un plazo de hasta 72 horas para suspender una línea que no haya sido vinculada.

Durante la suspensión, el usuario no contará con los servicios habituales de llamadas, mensajes o datos móviles. Sin embargo, seguirán disponibles las llamadas de emergencia y orientación a números como 911, 079 y 089, así como el contacto con la compañía telefónica y la recepción de la alerta máxima de sismos.

Esto significa que los usuarios con terminación 4 que dejen pasar el 15 de octubre podrían ver suspendido su servicio dentro de las siguientes 72 horas. La medida no supone, por sí sola, la cancelación definitiva del número telefónico.

¿Se puede recuperar una línea si es bloqueada por no hacer el registro?

Sí. Una línea suspendida puede recuperar el servicio después de completar el proceso de vinculación. La CRT indica que el usuario deberá entrar a la plataforma de su compañía y realizar el mismo procedimiento de registro que correspondía antes del vencimiento del plazo.

Además, no es necesario contar con saldo para efectuar el trámite de reactivación. Una vez que la compañía valide el registro, los servicios pueden restablecerse. Este mecanismo también aplica para números con terminaciones 0, 1, 2 o 3 que ya fueron suspendidos por no cumplir con sus fechas anteriores.

Por ello, quienes tengan una línea de prepago terminada en 4 todavía pueden evitar la interrupción del servicio si realizan la vinculación a más tardar el 15 de octubre de 2026. La CRT recomienda utilizar los portales oficiales de las compañías o sus centros de atención y evitar entregar información personal a intermediarios.