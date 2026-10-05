Cubarsí, Bouaddi y Diomande lideran la lista de nominados al Golden Boy 2026

El premio reconocerá al mejor futbolista sub 21 de Europa y el ganador se anunciará en el mes de noviembre

Cubarsí, Bouaddi y Diomande van por el Golden Boy 2026. | Reuters

Pau Cubarsí, Ayyoub Bouaddi y Yan Diomande aparecen entre los 25 finalistas del Golden Boy 2026, premio que reconoce al mejor futbolista sub 21 que milita en un club europeo. La lista definitiva fue presentada este lunes 5 de octubre en Villa Fürstenberg, en Mestre, Italia, y reúne a jugadores de 14 nacionalidades.

El proceso entra ahora en su etapa final. Una jurado internacional compuesto por 50 periodistas europeos será el encargado de elegir al ganador, cuyo nombre se anunciará durante noviembre. Los 25 candidatos surgieron de los primeros 20 lugares del ranking elaborado con apoyo de Transfermarkt y cinco invitaciones otorgadas entre los futbolistas colocados del puesto 21 al 100.

Entre los principales nombres aparece Pau Cubarsí, defensa del Barcelona y uno de los futbolistas mejor posicionados en la clasificación previa. Su temporada con el conjunto catalán y su participación con España en el Mundial 2026 lo colocaron en la parte alta del ranking. Joan Laporta, presidente del Barcelona, incluso señaló días antes del anuncio que consideraba al central como uno de los candidatos al premio.

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El Barcelona cuenta con tres jugadores entre los finalistas, la cifra más alta para un solo club. Además de Cubarsí aparecen Marc Bernal y Xavi Espart. España, por su parte, es el país con mayor representación en la lista, con cuatro futbolistas.

Otro de los jugadores que avanzó a la etapa definitiva es Ayyoub Bouaddi, mediocampista nacido en 2007. El jugador se colocó entre los primeros puestos del ranking durante los meses previos y llegó al Manchester City después de su etapa con Lille. Tuttosport lo situó detrás de Cubarsí y Lamine Yamal en una de las últimas actualizaciones antes de conocerse a los 25 finalistas.

Yan Diomande también forma parte de los candidatos. El futbolista marfileño, nacido en 2006, pasó de RB Leipzig al Real Madrid durante 2026 y permaneció entre los primeros lugares de las distintas actualizaciones del Golden Boy. En el club español comparte presencia entre los nominados con Endrick.

La lista también incluye a nombres como Warren Zaïre-Emery, Estêvão, Endrick, Rayan, Lennart Karl, Jorrel Hato, Myles Lewis-Skelly, Junior Kroupi y Luka Vuskovic, entre otros futbolistas que compiten por suceder a Désiré Doué, ganador de la edición de 2025.

Uno de los nombres que no aparece entre los finalistas es Lamine Yamal. El atacante del Barcelona se encontraba en el segundo puesto de la última clasificación, pero el reglamento establece que un jugador no puede ganar dos veces el Golden Boy, por lo que quedó fuera de la lista definitiva después de obtener el reconocimiento previamente.

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El premio Golden Boy fue creado por Tuttosport en 2003 y reconoce a futbolistas menores de 21 años que compiten en clubes europeos. En su historial aparecen jugadores como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham y Désiré Doué.

La edición de 2026 tendrá representación de la Premier League, LaLiga, Bundesliga y Serie A. La Premier League aporta ocho candidatos, LaLiga seis, Bundesliga cinco y Serie A tres, mientras que el valor de mercado conjunto de los 25 finalistas supera los 1,300 millones de euros según los datos publicados por la organización. El ganador se conocerá en noviembre, cuando los 50 periodistas que integran el jurado emitan su elección. Cubarsí, Bouaddi y Diomande llegan a la fase final como tres de los nombres que se mantuvieron en los primeros puestos del ranking durante 2026.