¡Entre los mejores del mundo! Emanuel Otálvaro pisa fuerte en el tenis de mesa

El colombiano de 16 años, Emanuel Otálvaro, se confirmó como el segundo mejor tenismesista del mundo sub 17 y el quinto mejor sub 19.

Emanuel Otálvaro, segundo a nivel mundial | COC

Emanuel Otálvaro es el nombre en boca de todos. El tenismesista de tan solo 16 años ha sido posicionado como el segundo mejor jugador de tenis de mesa a nivel mundial en la categoría sub 17. Una puntuación total de 9440 unidades, lo hicieron quedarse con el segundo lugar del mundo. El ranking es establecido por la Federación Internacional de Tenis de Mesa.

Sus resultados en el circuito internacional lo vienen poniendo en el foco de todos los reflectores. Emanuel consiguió 2800 puntos gracias a su rendimiento en el Singapore Youth Smash 2026 que se llevó a cabo del 19 de febrero al 1 de marzo del presente año en la categoría sub 19. El colombiano fue subcampeón tras caer en la final ante el surcoreano Hyuk Kwon por 3-4.

Su segunda mejor participación en lo que va del 2026 fue en el WTT Youth Star Contender Podgorica 2025. 1575 unidades fue lo que acumulo el nacido en Colombia. Del 17 al 19 de octubre de 2025, Otálvaro alcanzó los cuartos de final en la modalidad de dobles sub 19, la semifinal en la división sub 15 y fue subcampeón individual en la sub 19. El taiwanés Che-Yen Hung fue quien se quedó con el título tras un resultado de 2-3 versus el ‘tricolor’.

Como tercer mejor resultado, Emanuel Otálvaro tiene su participación en el Europe Youth Smash Suecia 2026. Allí no solo obtuvo 1540 puntos, sino que fue medalla de bronce desarrollándose en la categoría sub 19 con solo 16 años de edad.

Resultados de Emanuel Otálvaro en el ciclo olímpico

En el ciclo olímpico, el colombiano registra puntuación en los dos eventos más recientes. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se desarrollaron en Santo Domingo 2026, Emanuel alcanzó la semifinales del certamen. Así mismo, en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se quedó en los cuartos de final.

Ahora bien, el mejor jugador de tenis de mesa del mundo en la categoría sub 17 es el japonés Ryuusei Kawakami con 12.695 puntos. Emanuel Otálvaro con 9440 unidades es el segundo y el surcoreano Lee Seungsoo cierra el top 3 con 9365. Vale la pena destacar que, dentro del top 10 a nivel mundial en dicha categoría, el nacido en Colombia es el único atleta del continente Cabe resaltar que, del top-10, Otálvaro es el único atleta de Sudamérica.

Sumado a eso, en la categoría sub 19, figura quinto a nivel mundial. Dicho esto, Colombia pone muchas de sus cartas en lo que pueda hacer Emanuel Otálvaro en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 que tendrán lugar del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2026 en la capital de Senegal.

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