Beca Rita Cetina octubre 2026: este sería el calendario completo de pagos, letra por letra

Las familias deberán esperar el anuncio de la Coordinación Nacional antes de considerar esas fechas como definitivas

El Gobierno busca con este apoyo, impulsar la educación básica | Reuters

Millones de familias esperan durante octubre el primer pago del ciclo escolar 2026-2027 de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina. El depósito corresponde al bimestre septiembre-octubre y está dirigido a beneficiarios de secundaria; sin embargo, hasta este viernes 2 de octubre de 2026 las autoridades no han publicado el calendario oficial con las fechas correspondientes a cada letra del apellido, por lo que la programación que circula debe considerarse tentativa. El Gobierno de México sí confirmó previamente que el siguiente pago para estudiantes de secundaria se realizaría en octubre.

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo comienza a caer el depósito de octubre 2026?

La dispersión está prevista para octubre de 2026 y corresponde al bimestre septiembre-octubre, después de que durante julio y agosto no se realizaran pagos a estudiantes de secundaria por el periodo vacacional. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar acostumbra distribuir los recursos de forma escalonada y de acuerdo con la inicial del primer apellido de las personas beneficiarias.

Aunque durante los últimos días se manejó la posibilidad de que los depósitos comenzaran desde el jueves 1 de octubre, no existe hasta ahora una publicación oficial que confirme esa fecha. Distintos calendarios preliminares colocan el inicio de la dispersión a partir del lunes 5 de octubre, con las letras A y B, pero las familias deberán esperar el anuncio de la Coordinación Nacional antes de considerar esas fechas como definitivas.

El dinero se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario retirar los recursos el mismo día en que llegan a la cuenta. Una vez anunciado el calendario, los beneficiarios podrán identificar su jornada de pago con la letra correspondiente y consultar posteriormente si el depósito ya está disponible.

Calendario octubre 2026, Beca Rita Cetina: letra por letra

Tomando como referencia el esquema alfabético utilizado en dispersiones anteriores y las fechas que se manejan de manera tentativa para octubre, este sería el calendario tentativo de pagos de la Beca Rita Cetina, a falta de confirmación de la institución que reparte dicho apoyo.

Lunes 5 de octubre | A y B

Martes 6 de octubre | C

Miércoles 7 de octubre | D, E y F

Jueves 8 de octubre | G

Viernes 9 de octubre | H, I, J, K y L

Lunes 12 de octubre | M

Martes 13 de octubre | N, Ñ, O, P y Q

Miércoles 14 de octubre | R

Jueves 15 de octubre | S

Viernes 16 de octubre | T, U, V, W, X, Y y Z

¿Qué es la Beca Rita Cetina, de cuánto es el apoyo y quiénes lo reciben?

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es un programa del Gobierno de México destinado a apoyar a familias con estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación básica. En secundaria, las familias de continuidad reciben mil 900 pesos bimestrales, además de 700 pesos adicionales por cada estudiante extra de secundaria registrado en el mismo núcleo familiar. Así, una familia con dos alumnos de secundaria puede recibir 2 mil 600 pesos por bimestre.

Para 2026 existe además una modalidad destinada a alumnos de primaria pública, pero funciona de forma distinta: entrega 2 mil 500 pesos anuales por estudiante para uniformes y útiles escolares. Ese recurso fue dispersado durante agosto, de modo que el pago bimestral esperado en octubre corresponde a las familias beneficiarias de secundaria. El programa busca respaldar la permanencia de los estudiantes en las escuelas públicas y reducir el impacto de los gastos educativos en los hogares.