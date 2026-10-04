Aguinaldo pensión IMSS e ISSSTE 2026: ¿Cuándo cae el primer pago?

El calendario contempla fechas diferentes para los pensionados del IMSS y del ISSSTE, con depósitos programados durante noviembre

¿Cuándo depositan el pago de aguinaldo del ISSSTE e IMSS? | Reuters

Los pensionados del IMSS y del ISSSTE se preparan para recibir durante las próximas semanas los depósitos correspondientes a noviembre y, en los casos aplicables, el aguinaldo 2026. Las fechas no serán las mismas para ambas instituciones, ya que cada una mantiene su propio calendario de pagos.

Mientras el IMSS prevé entregar la pensión de noviembre y el aguinaldo el mismo lunes 2 de noviembre, el ISSSTE aplicará un esquema distinto: adelantará la mensualidad de noviembre y dividirá el aguinaldo en dos exhibiciones. Por ello, conviene distinguir qué prestación corresponde a cada régimen y en qué fecha se realizará cada depósito.

¿Cuándo cae el primer pago del aguinaldo 2026 para pensionados del IMSS e ISSSTE?

Para los pensionados del IMSS con derecho a aguinaldo, el depósito está previsto para el lunes 2 de noviembre de 2026, misma fecha en la que recibirán la pensión correspondiente a ese mes.

Esta prestación no aplica de la misma manera para todos los jubilados del instituto. De acuerdo con la información disponible, corresponde principalmente a quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1973, conocida como Ley 73.

En el caso del ISSSTE, la primera parte del aguinaldo está contemplada para la primera quincena de noviembre, con una fecha estimada alrededor del 15 de noviembre. Antes de ello, los jubilados recibirán la pensión de noviembre de manera anticipada el jueves 29 de octubre.

Aguinaldo pensión IMSS e ISSSTE 2026: ¿Cuándo cae el segundo depósito?

Los pensionados del IMSS no recibirán una segunda exhibición del aguinaldo bajo este esquema, ya que la prestación está contemplada en un solo depósito durante noviembre para quienes cumplen con los requisitos.

El ISSSTE sí divide el aguinaldo en dos partes. Después del primer depósito durante la primera quincena del mes, la segunda parte está programada para el viernes 27 de noviembre de 2026.

Esto significa que algunos pensionados del ISSSTE tendrán varios movimientos durante ese periodo: primero la pensión de noviembre, después la primera parte del aguinaldo y finalmente el segundo depósito de esta prestación.

Aguinaldo 2026: ¿Quiénes tienen derecho a recibir esta prestación?

En el IMSS, el aguinaldo corresponde a los pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez amparados por la Ley 73. El monto equivale a una mensualidad de la cuantía base de la pensión y no contempla asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Para los jubilados del ISSSTE, el aguinaldo forma parte de las prestaciones previstas para quienes reciben una pensión bajo los esquemas que contemplan este derecho, aunque el pago se realiza en dos exhibiciones durante noviembre.

Además, algunos adultos mayores podrían recibir durante ese mismo periodo el pago de la Pensión Bienestar, además de su pensión ordinaria y el aguinaldo. En esos casos puede coincidir un llamado “depósito triple”, aunque se trata de tres ingresos distintos y no de tres pagos realizados por el IMSS o el ISSSTE.

Te puede interesar: