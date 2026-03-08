Benfica vs Porto, en vivo la Primeira Liga 2025-26: resultado y goles de la jornada 25
El equipo de José Mourinho quiere ser una piedra en el zapato para el Porto, que lidera la Liga en suelo lusitano.
¿A qué hora inicia Benfica vs Porto hoy, 8 de marzo de 2026?
El encuentro en el Estadio da Luz de Lisbos arrancará a las 6:00 p.m. locales. Los aficionados en el continente americano deben restar algunas horas, dependiendo de su huso.
- México: 12:00 p.m.
- Colombia: 1:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington D.C.): 2:00 p.m.
- Centroamérica (Costa Rica): 12:00 p.m.
- Argentina: 3:00 p.m.
Alineaciones de Benfica vs Porto para la jornada 25, al momento
Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Richard Ríos, Enzo Barrenechea; Rafa Silva, Gianluca Prestianni, Andreas Schjelderup y Vangelis Pavlidis. DT: José Mourinho.
Porto: Diogo Costa; Alberto Baio, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Martim Fernandes; Alan Varela, Victor Foholdt, Gabri Veiga; Pepe, Oskar Pietuszewki y Deniz Gul. DT: Francesco Farioli.
¿Dónde ver Benfica vs Porto en vivo? Canales de TV y streaming online
Según lo que se puede observar en las guías de programación, aunque este partido tiene un gran impacto e interés, no tendrá cobertura en la mayoría de países de América:
- México: sin transmisión.
- Colombia: sin transmisión.
- Estados Unidos: FuboTV y Benfica TV.
- Centroamérica: sin transmisión.
- Argentina: sin transmisión.