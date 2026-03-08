Ilia Topuria y Justin Gaethje protagonizarán la cartelera de UFC en la Casa Blanca frente a Donald Trump

UFC por fin reveló la cartelera completa del evento titulado Freedom Fights 250, la primera cartelera de artes marciales mixtas en la Casa Blanca

Donald Trump impulsó la velada de UFC en la Casa Blanca | Reuters

Casi ocho meses después, UFC finalmente reveló la cartelera completa para el histórico evento de artes marciales mixtas que se celebrará en la Casa Blanca con motivo del 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos. Durante meses se especuló con el posible regreso de figuras como Jon Jones o Conor McGregor para encabezar la función, pero la promotora decidió apostar por nombres que están en su mejor momento y confirmó a Ilia Topuria y Justin Gaethje como las estrellas principales de la velada programada para el próximo domingo 14 de junio.

Bajo el nombre de Freedom Fights 250, el evento contará con seis combates de alto nivel dentro del octágono, culminando con la pelea estelar entre Topuria y Gaethje por el cinturón de peso ligero de la compañía que dirige Dana White. La cartelera también incluye enfrentamientos de gran atractivo, como el intercambio de golpes entre Alex Pereira y Ciryl Gane, además del duelo entre Sean O’Malley y Aiemann Zahabi, combates que podrían tener un impacto significativo en el panorama de sus respectivas divisiones dentro de UFC.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró durante el verano del año pasado que tenía la intención de celebrar las fiestas patrias con un evento de artes marciales mixtas en la Casa Blanca. En un principio, muchos interpretaron la propuesta como una broma, e incluso el propio presidente de la Ultimate Fighting Championship, Dana White, habría quedado sorprendido con la idea. Sin embargo, tras varias reuniones entre ambos, el proyecto tomó forma y la velada en el recinto presidencial finalmente se convertirá en una realidad.

Cuando se dio a conocer el evento, varios medios de comunicación apostaban a que la función se realizaría durante el fin de semana del Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio de 2026. No obstante, la organización confirmó que la cartelera se llevará a cabo el próximo 14 de junio, una fecha que casualmente coincide con el cumpleaños número 80 del mandatario del país de las barras y las estrellas.

El invicto peleador de artes marciales mixtas Ilia Topuria pondrá en juego el cinturón de peso ligero que conquistó tras vencer a Charles Oliveira en UFC 317. Su oponente será Justin Gaethje, quien llega con impulso luego de derrotar a Paddy Pimblett en la pelea estelar de UFC 324. El enfrentamiento promete ser uno de los más intensos del año dentro UFC, por el estilo agresivo de ambos peleadores.

En el combate coestelar, Alex Pereira y Ciryl Gane, ambos con un récord similar, se enfrentarán en una pelea que pondrá en juego el cinturón interino de peso completo. El ganador de este intercambio de golpes quedaría posicionado para disputar el título absoluto ante Tom Aspinall, actual campeón de la división, quien se encuentra temporalmente fuera de acción mientras se recupera de una lesión en el ojo.

Cartelera completa de UFC en la Casa Blanca

Ilia Topuria (17-0) vs Justin Gaethje (27-5) | Cinturón de peso ligero

| Cinturón de peso ligero Alex Pereira (13-3) vs Ciryl Gane (13-2) | Cinturón interino de peso pesado

| Cinturón interino de peso pesado Sean O’Malley (19-3) vs Aiemann Zahabi (14-2) | Peso gallo

| Peso gallo Mauricio Ruffy (13-2) vs Michael Chandler (23-10) | Peso ligero

| Peso ligero Bo Nickal (8-1) vs Kyle Daukus (17-4) | Peso mediano

| Peso mediano Diego Lopes (27-8) vs Steve García (19-5) | Peso pluma

Te puede interesar: