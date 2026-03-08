Philadelphia Union vs América en vivo: horario, alineaciones y dónde ver los octavos de final Concachampions 2026

El encuentro de ida entre Philadelphia Union y América se disputará este martes 10 de marzo en el Subaru Park, recinto del conjunto de la MLS

El Philadelphia Union recibirá al América en el Subaru Park este martes 9 de marzo para disputar el encuentro de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026. El partido comenzará a las 17:00 horas, tiempo del Centro de México, y a las 19:00 horas del Este en Estados Unidos, en un duelo que podría marcar el rumbo de la serie. Ambos equipos llegan con la presión de obtener un resultado positivo tras un inicio complicado en sus respectivas ligas durante este 2026; sin embargo, un triunfo en el escenario internacional podría representar un importante respiro para cualquiera de las dos instituciones dentro de la creciente rivalidad entre la MLS y la Liga MX.

Para no perder detalle de este enfrentamiento, en Claro Sports podrás seguir nuestro tradicional minuto a minuto con toda la información más relevante de lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego. En cuanto a la transmisión televisiva, Fox One tendrá la señal disponible en México, mientras que en Estados Unidos el partido podrá verse a través de Fox Sports y TUDN.

Concachampions 2026: alineaciones probables del Philadelphia Union vs América en el partido de ida de los octavos de final

El Philadelphia Union de Bradley Carnell suele presentarse con un clásico 4-4-2, un sistema táctico cada vez menos habitual en el fútbol moderno y que, por ahora, no termina de darle resultados al equipo tras un inicio complicado de 2026. Este planteamiento apuesta por dos líneas muy definidas de cuatro jugadores y una doble referencia en ataque, lo que en teoría permite presionar alto y atacar con transiciones rápidas por las bandas. Sin embargo, en la práctica el Union ha mostrado dificultades para controlar el mediocampo ante rivales que utilizan esquemas con tres mediocampistas o mediapuntas móviles, lo que provoca que el equipo quede partido y tenga problemas para sostener la posesión.

Por su parte, el Club América dirigido por André Jardine atraviesa también un momento futbolístico irregular. El técnico brasileño ha apostado por un 4-2-3-1 como base táctica, un esquema que busca equilibrio entre defensa y ataque con un doble pivote encargado de la contención y un mediapunta creativo detrás del delantero. No obstante, el sistema aún no termina de carburar en un equipo que se encuentra en pleno proceso de recuperar su identidad futbolística, con automatismos ofensivos que todavía no se consolidan y una estructura colectiva que por momentos luce desconectada entre líneas.

Philadelphia Union: Andre Blake, Giovanny Sequera, Japhet Sery Larsen, Nathan Harriel, Francis Westfield, Milan Iloski, Jovan Lukic, Danley Jean Jacques, Indiana Vassilev, Bruno Damiani y Agustin Anello.

América: Luis Malagón, Cristian Borja, Miguel Vázquez, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Jonathan dos Santos, Erick Sánchez, Brian Rodríguez, Rodrigo Dourado, Alex Zendejas, Patricio Salas.

Antecedentes y últimos resultados del Philadelphia Union vs América en Concachampions

En el historial entre Club América y Philadelphia Union dentro de la CONCACAF Champions Cup, el antecedente más importante se remonta a las semifinales de la edición 2021, cuando el conjunto mexicano se impuso con autoridad en la serie. Las Águilas ganaron los dos partidos: primero 2-0 como locales y posteriormente repitieron el mismo marcador en territorio estadounidense, avanzando con un global de 4-0. Ahora, ambos equipos vuelven a encontrarse en la edición 2026 del torneo, esta vez en los octavos de final, en una eliminatoria que reaviva el recuerdo de aquella serie y que representa una nueva oportunidad para que el club de la MLS busque revancha frente al conjunto azulcrema.

CONCACAF Champions League (Semifinales): Philadelphia Union 0–2 Club América | 16-09-2021

CONCACAF Champions League (Semifinales): Club América 2–0 Philadelphia Union | 13.08.2021

