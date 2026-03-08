Celtic y Julián Araujo eliminan al Rangers en penaltis y avanzan a semifinales de la Copa de Escocia

El futbolista mexicano fue titular, jugó todo el partido y fue amonestado al minuto 116 en el Ibrox Stadium

Julián Araujo celebra el pase del Celtic a semifinales. | Action Images via REUTERS

Celtic derrotó 4-2 al Rangers en penaltis para avanzar a las semifinales de la Copa de Escocia, tras un vibrante partido que terminó sin goles en los noventa minutos y que tampoco movió su marcador en los tiempos extra en el Ibrox Stadium. El futbolista mexicano Julián Aruajo jugó todo el encuentro y fue amonestado al minuto 116.

El clásico del fútbol escocés fue vibrante y disputado de principio a fin, con dos equipos dispuestos a no ceder espacios y a quedarse con el triunfo en estos cuartos de final, en los que se jugaban el boleto a la siguiente ronda y el orgullo de cada una de las instituciones.

Aproximaciones hubo en ambas porterías, con llegadas y oportunidades para los dos conjuntos. Sin embargo, los minutos avanzaban y el marcador seguía igual, sin movimiento, a pesar de la intensidad que existía en la cancha.

Hay que recordar que la Copa de Escocia es la competencia más antigua del fútbol de este país, así como una de las más antiguas del mundo, pues se lleva a cabo desde 1873, por lo que cuenta con un valor muy importante el poder conquistarla.

El mexicano jugó todo el partido. | Action Images via REUTERS

El tiempo regular llegó a su final y los tiempos extra aparecieron, sólo para cumplir con el trámite, pues la igualada se mantuvo hasta llegar a los penaltis, donde tendría que salir el ganador del boleto a las semifinales del torneo.

James Tavernier falló por Rangers, dejando abierta la posibilidad para que Alex Oxlade-Chamberlain pusiera adelante a Celtic y no la desaprovechó (0-1). Los visitantes tomaron la delantera en la tanda. En el siguiente disparo, Nedim Bajrami puso el 1-1, pero Auston Trusty le devolvió la ventaja a Celtic.

Ryan Don Naderi marcó el segundo para Rangers, pero Celtic ya no soltaría la ventaja y Reo Hatate hizo el 2-3. El juego estaba por definirse y así sucedió cuando Djeidi Gassama falló su penalti, mientras que Tomás Cvancara sentenció el pase al marcar el 2-4 con el que se instalaron en las semifinales.

