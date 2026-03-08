Javier Aguirre observa a Álvaro Fidalgo en el Getafe vs Betis previo a la convocatoria con México

El director técnico del Tricolor acudió al partido de la jornada 27 para ver el desempeño del mediocampista

Javier Aguirre observa a Álvaro Fidalgo. | Imago 7

Javier Aguirre continúa con su seguimiento a futbolistas que podrían integrarse a la selección mexicana rumbo a los próximos compromisos internacionales. El técnico del Tri acudió al Coliseum para observar el partido entre Getafe y Real Betis, correspondiente a la jornada 27 de LaLiga, con la intención de mirar el desempeño de Álvaro Fidalgo.

Sí, la presencia del estratega mexicano tenía un claro objetivo: seguir de cerca el trabajo del mediocampista del conjunto verdiblanco que está muy cerca de recibir su primera convocatoria con la selección mexicana en la próxima Fecha FIFA.

El entrenador del combinado nacional analiza el rendimiento del futbolista durante este compromiso de liga, en un momento clave previo a la publicación de la lista para los siguientes partidos amistosos del Tri. Fidalgo se ha convertido en uno de los nombres que aparecen en el radar del cuerpo técnico de México.

En caso de confirmarse su llamado, el jugador del Betis tendría la oportunidad de integrarse por primera vez al equipo nacional para los encuentros programados a finales de marzo.

El primero de esos compromisos será el 28 de marzo ante Portugal, duelo que marcará la reinauguración del Estadio Banorte en México. Posteriormente, el conjunto dirigido por Aguirre viajará a Estados Unidos para enfrentar a Bélgica el 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago.

La posible convocatoria de Fidalgo ha generado expectativa, ya que el mediocampista ha mostrado regularidad en el fútbol europeo y se mantiene como una de las opciones que el cuerpo técnico analiza para fortalecer el mediocampo de la selección mexicana.

Por ahora, Aguirre siguió de cerca su actuación desde las tribunas del Coliseum, en una jornada que podría resultar clave para definir una de las decisiones más llamativas en la próxima lista del Tri. Getafe se impuso 2-0 al Betis.

TE PUEDE INTERESAR: