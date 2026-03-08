Getafe vs Betis, en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 27

¡¡¡Álvaro Fidalgo titular!!!

Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports. El Getafe recibe al Betis de Álvaro Fidalgo en el Coliseum para disputar la jornada 27 de LaLiga, duelo fundamental para el conjunto visitante si planea aspirar a los puestos de Champions League, ya que suma 43 puntos y es quinto, se encuentra a 11 del Villarreal. El Betis llega de un empate 2-2 ante el Sevilla, donde el Maguito se lució con su primera anotación. Por su parte, el Getafe se impuso por la mínima al Real Madrid y con 32 unidades está en el onceavo sitio.