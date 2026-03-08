Getafe vs Betis, en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 27
Álvaro Fidalgo arranca como titular para este importante compromiso, la victoria es fundamental para aspirar a puestos de Champions League
¡Alineaciones confirmadas!
- Betis | Valles, Ángel Ortiz, Basrtra, Gómez, Firpo, Altimira, Fidalgo, Deossa, Chimy, Chucho y Ez Abde.
¿A qué hora inicia el Getafe vs Betis hoy 8 de marzo de 2026?
El Getafe vs Betis dará inicio en punto de las 9:15 horas, tiempo del centro de México.
¿Dónde ver el Getafe vs Betis en vivo? Canales de TV y streaming online
El duelo entre el Getafe vs Betis se podrá ver en vivo a través de la señal de Sky Sports en televisión de paga.
¡¡¡Álvaro Fidalgo titular!!!
Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports. El Getafe recibe al Betis de Álvaro Fidalgo en el Coliseum para disputar la jornada 27 de LaLiga, duelo fundamental para el conjunto visitante si planea aspirar a los puestos de Champions League, ya que suma 43 puntos y es quinto, se encuentra a 11 del Villarreal. El Betis llega de un empate 2-2 ante el Sevilla, donde el Maguito se lució con su primera anotación. Por su parte, el Getafe se impuso por la mínima al Real Madrid y con 32 unidades está en el onceavo sitio.