Jhon Córdoba reaparece y vuelve a rugir con gol en el Krasnodar

Jhon Córdoba se viste de gol en el Krasnodar de Rusia. A pese de que su equipo no logró el objetivo de ganar en la lucha por el título de la Premier Liga de Rusia, el delantero volvió a hacerse sentir, poniendo un festejo más a la lista entre los delanteros en carpeta de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026. Falta poco para la cita de amistosos, por lo que cada jugador planea llegar en el mejor nivel posible.

En efecto, el experimentado atacante descontó en la caída 2-1 del Krasnodar a manos del Rubín Kazan. A pesar de todo, le salvó la vida que el Zenit, rival directo y donde milita Jhon Jáder Durán, también cayera sorpresivamente por el mismo tanteador ante el Orenburgo. Los dirigidos por Murad Musaev siguen líderes en la tabla de posiciones.

La visita tuvo un juego de pesadilla. Nazmi Grisphi rompió el cero a los 24′, mientras que Konstantin Nizhegorodov alargó la cuenta sobre los 73′. Para el último minuto, en etapa de reposición, Córdoba le puso algo de suspenso de cara al epílogo del compromiso, anotando cerca de los 90+3′.

El gol de Jhon Córdoba

Su tanto fue de un típico “cazagoles”. El delantero materializó una gran corrida del ’10’, Eduard Spertsyan, quien rompió líneas y efectuó una gran acción individual. Posterior al control, cedió por la banda para Juan Manuel Boselli. Allí el uruguayo tiró la pelota al medio y definió sin contratiempos el cafetero, descontando al resultado final.

GOOOLLLL from Jhon Cordoba today for Krasnodar against Rubin Kazan in their 2-1 away loss!pic.twitter.com/CzXUgReOWQ — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) March 8, 2026

Un gol que maquilló el resultado, pero no deja de tener valor en lo personal para Córdoba. Escaló a los nueve festejos en la Premier Liga de Rusia y rompió una sequía desde diciembre. No marcaba desde la primera vuelta del torneo, el 7 de ese mes, en la victoria 3-2 sobre el CSKA de Moscú.

En toda la temporada, Córdoba llega a los doce goles y toma carrera para volver a la Selección Colombia. Por lo pronto, con el Krasnodar, visitará al FK Sochi el sábado 14 de marzo por la fecha 21 del campeonato liguero.

