Los Angeles FC vs Alajuelense en vivo: horario, alineaciones y dónde ver los octavos de final Concachampions 2026

El partido de ida entre Los Angeles FC y Alajuelense se jugará el martes 10 de marzo en el Banc of California Stadium, recinto del equipo de la MLS

Los Angeles FC se verán las caras con el Alajuelense en el Banc of California Stadium este martes 9 de marzo para jugar el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026. El encuentro iniciará a las 21:00 horas, tiempo del Centro de México, y a las 23:00 horas del Este en Estados Unidos, en un partido que podría inclinar la balanza en la serie. El conjunto angelino llega con más presión debido a la diferencia de presupuesto en la plantilla, sin embargo no suena tan descabellada una sorpresa del equipo tico.

No olvides que en Claro Sports podrás seguir nuestro clásico minuto a minuto con toda la información más importante de lo que suceda dentro y fuera del terreno de juego. Si quieres seguir la transmisión televisiva, Fox One tendrá la señal para el territorio mexicano, mientras que en Estados Unidos el encuentro podrá verse en la señal de TUDN y Fox Sports.

Concachampions 2026: alineaciones probables del Los Angeles FC vs Alajuelense en el partido de ida de los octavos de final

El duelo táctico entre LAFC y Alajuelense promete ser interesante desde el planteamiento inicial. El técnico Marc Dos Santos suele ordenar a su equipo con un 4-2-3-1, un sistema que le permite tener equilibrio entre ataque y control del balón. Con dos mediocampistas de contención que aseguran la salida y protegen la defensa, el conjunto angelino puede liberar a tres futbolistas ofensivos por detrás del delantero, generando superioridad en tres cuartos de cancha y favoreciendo la circulación del esférico para encontrar espacios en la defensa rival.

Por su parte, Óscar Ramírez acostumbra apostar por un 4-3-3 con Alajuelense, un esquema clásico que también tiene vocación ofensiva, pero con una estructura distinta en el mediocampo. Con tres volantes que pueden alternar funciones entre recuperación, distribución y llegada al área, el equipo costarricense busca amplitud con extremos bien abiertos y presión alta para recuperar rápido la pelota. Este planteamiento puede provocar un partido dinámico, donde el control del mediocampo será clave para imponer condiciones y definir qué equipo logra trasladar su propuesta ofensiva al marcador.

Los Angeles FC: Hugo Lloris, Nkosi Tafari, Ryan Porteous, Eddie Segura, Sergi Palencia, Timothy Tillman, Mark Delgado, Stephen Eustáquio, Son Heung-Min, Denis Bouanga y David Martínez

Hugo Lloris, Nkosi Tafari, Ryan Porteous, Eddie Segura, Sergi Palencia, Timothy Tillman, Mark Delgado, Stephen Eustáquio, Son Heung-Min, Denis Bouanga y David Martínez Alajuelense: Washington Ortega; Isaac Badilla, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita, Guillermo Villalobos, Alejandro Bran, Creichel Pérez, Celso Borges, Kenneth Vargas, Ángel Zaldívar y Ronaldo Cisneros

Antecedentes y últimos resultados del Los Angeles FC vs Alajuelense en Concachampions

En los antecedentes entre LD Alajuelense y Los Angeles FC dentro de la CONCACAF Champions Cup, el historial reciente favorece al conjunto estadounidense. Ambos clubes se enfrentaron en los octavos de final de la edición 2023, serie en la que Los Angeles FC se impuso con autoridad tras ganar 3–0 como visitante el 10 de marzo de 2023 y posteriormente 1–0 en casa el 16 de marzo de 2023, avanzando con un marcador global de 4–0. Ahora, tres años después, los equipos volverán a cruzarse en los octavos de final de la edición 2026, con partidos programados para el 10 de marzo en Los Ángeles y el 17 de marzo en Costa Rica, reeditando una serie en la que Alajuelense buscará revancha tras la contundente eliminación sufrida en su último enfrentamiento.

CONCACAF Champions Cup (Octavos de final): Los Angeles FC 1–0 LD Alajuelense | 16-03-2023

CONCACAF Champions Cup (Octavos de final): LD Alajuelense 0–3 Los Angeles FC | 10-03-2023

