Venus y Saturno se alinean este 8 de marzo: ¿Cómo ver la conjunción planetaria?

El fenómeno astronómico se podrá observar por la población durante el atardecer de este domingo, solo se necesita ver hacia el horizonte occidental

La conjunción planetaria se podrá observar en el atardecer | Reuters

El cielo del domingo 8 de marzo mostrará un evento astronómico visible desde la Tierra: la conjunción entre Venus y Saturno. Durante este fenómeno, ambos planetas parecerán ubicarse muy cerca uno del otro en el firmamento cuando se observen desde el planeta.

Aunque en el espacio se encuentran separados por millones de kilómetros, la perspectiva desde la Tierra produce la impresión de que ambos cuerpos se encuentran próximos. Este tipo de eventos se registran cuando la posición orbital de los planetas genera una alineación aparente en el cielo nocturno.

¿Qué es un conjunción planetaria y por qué ocurren?

En astronomía, una conjunción ocurre cuando dos planetas parecen alinearse desde la perspectiva terrestre. La posición relativa de los cuerpos celestes y el ángulo de observación provocan que los planetas parezcan ubicarse uno cerca del otro en el cielo.

En el caso del 8 de marzo, Venus y Saturno estarán separados por cerca de un millón 600 mil kilómetros. Sin embargo, desde la Tierra la distancia aparente será cercana a un grado en el cielo, equivalente al ancho de un dedo visto con el brazo extendido.

¿Cómo ver la conjunción entre Venus y Saturno este domingo?

El fenómeno podrá observarse después del atardecer del domingo 8 de marzo. Para localizarlo será suficiente dirigir la vista hacia el horizonte occidental. Saturno se ubicará hacia el oeste y Venus aparecerá a su izquierda. Ambos planetas podrán identificarse como dos puntos luminosos cercanos en el cielo y el evento podrá observarse sin telescopio.

¿A qué hora se podrá observar sin telescopio este fenómeno astronómico?

La conjunción podrá verse poco después de la puesta del Sol, cuando el cielo comience a oscurecer. En ese momento, Venus será el punto más luminoso visible en la zona donde se presente el fenómeno astronómico.

Saturno también podrá distinguirse cerca de Venus y su brillo será comparable con el de algunas estrellas visibles en la constelación de Orión. Quienes observen el cielo durante la noche del 8 de marzo podrán identificar ambos planetas sin equipo especializado.

