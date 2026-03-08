Marcha del 8M 2026 en vivo: recorrido de los contingentes por la CDMX; fotos, videos y última hora

La movilización del 8M en la Ciudad de México reunirá a colectivas y contingentes que marcharán desde distintos puntos hacia el Zócalo

El 8 de marzo se realizan movilizaciones en distintas ciudades de México con motivo del Día Internacional de la Mujer. En la Ciudad de México, colectivas, organizaciones y distintos contingentes convocaron a una marcha que recorrerá algunas de las principales avenidas del centro de la capital.

La movilización contempla puntos de reunión en distintos lugares de Paseo de la Reforma y otras zonas cercanas al primer cuadro de la ciudad. Desde esos sitios, los grupos planean avanzar hacia el Zócalo capitalino en una jornada en la que también se implementarán operativos de seguridad y medidas de protección en edificios históricos.

¿Cuál es la ruta de la marcha 2026 por el Día Internacional de la Mujer en la CDMX?

La marcha del 8M en la Ciudad de México tendrá como eje principal la avenida Paseo de la Reforma. Los contingentes avanzarán por esta vialidad hasta llegar a la avenida Juárez.

Posteriormente, la movilización continuará por el Eje Central Lázaro Cárdenas para finalmente dirigirse hacia el Zócalo capitalino, donde se prevé que concluyan las actividades de los distintos grupos participantes.

En el Centro Histórico se colocaron vallas metálicas en varios edificios y monumentos, entre ellos Palacio Nacional y otras construcciones del primer cuadro de la ciudad. Estas estructuras alcanzan hasta tres metros de altura y buscan proteger los inmuebles durante el desarrollo de la movilización.

¿Dónde se reúnen y cuáles contingentes participan en la marcha 8M 2026 en la CDMX?

Debido a la diversidad de organizaciones que participan, la convocatoria contempla varios puntos de reunión y horarios distintos. Uno de los lugares principales es la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Paseo de la Reforma e Ignacio Ramírez, donde colectivos como el Contingente Verde y el Contingente Mixto y Transincluyente llamaron a reunirse a las 11:30 horas para iniciar la marcha al mediodía.

Otros grupos convocaron en el Monumento a la Revolución a las 11:00 horas, mientras que el contingente Femidisca anunció que se reunirá en la Torre del Caballito, sobre Paseo de la Reforma y Rosales. También se contemplan salidas desde el Ángel de la Independencia y la Fuente de la Diana Cazadora, con concentraciones que comienzan desde las 9:00 horas.

En total, se prevé la participación de distintos tipos de contingentes dentro de la movilización feminista. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que alrededor de 400 mujeres policías acompañarán la marcha. El titular de la dependencia, Pablo Vázquez, señaló que su presencia busca responder ante posibles situaciones de riesgo durante la manifestación. Además, personal de tránsito realizará cierres en las vialidades por donde avance la movilización.

¿Por qué el Día de la Mujer es conmemoración y no celebración?

El 8 de marzo se considera una fecha de conmemoración porque recuerda las luchas históricas de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. A lo largo del tiempo, distintos movimientos sociales han impulsado cambios en materia de trabajo, participación política, educación y acceso a oportunidades.

La jornada también busca visibilizar problemáticas que continúan presentes en distintos países. En México, por ejemplo, organizaciones y colectivos suelen mencionar la violencia contra las mujeres como uno de los temas centrales de la movilización.

¿Qué significa el color morado y por qué es parte del Día de la Mujer?

El color morado se convirtió en uno de los símbolos del movimiento feminista y suele utilizarse durante las movilizaciones del 8 de marzo en diferentes países. En la Ciudad de México, el Zócalo capitalino fue iluminado con este color como parte de las acciones conmemorativas del Día Internacional de la Mujer. El morado es el color del feminismo principalmente por su vinculación histórica con la lucha de las trabajadoras textiles y las sufragistas. Simboliza la sangre que corre por las venas de cada luchadora por la dignidad, la libertad y el voto, representando la justicia, la igualdad y la transformación

